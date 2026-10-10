Pronostico Real Madrid-Villarreal, Mourinho "si scalda" in vista dell'euro-sfida con la Roma
L'ottava giornata di Liga regala un match indiscutibilmente più avvincente degli altri. Si tratta di Real Madrid-Villarreal, con la Roma spettatrice interessata visto che mercoledì ospiterà i Blancos all'Olimpico per la seconda giornata della fase campionato di Champions League. Ecco quote e pronostico di Real Madrid-Villarreal, in programma sabato 10 ottobre alle ore 21.00.
Comparazione quote: Real Madrid-Villarreal Goal+Over 2,5
Il tifo di fede Real è notoriamente esigente e non fa sconti a nessuno, neppure a Josè Mourinho che deve farsi perdonare non uno ma due passi falsi. Il primo è arrivato contro il Betis alla 4ª giornata, il secondo (ben più "grave") contro l'Atletico nel sempre sentitissimo derby di Madrid. Va detto però che entrambe le sconfitte sono maturate in trasferta, al Bernabeu invece Bellingham e compagni hanno vinto e calato il poker contro Real Sociedad, Malaga e Rayo. Il Villarreal ha iniziato male il campionato ma con due nette vittorie negli ultimi 180 minuti (3-1 a Malaga e Levante) è tornato a somigliare alla squadra che ha chiuso al 3° posto lo scorso campionato. Il Real non ha subìto gol solo contro il Malaga, il Sottomarino Giallo deve ancora far registrare il primo clean sheet. Tenuto conto di tutto questo, si può considerare la combo Goal+Over 2,5. Una giocata offerta a 1.52 da Eplay24 e NetBet, a 1.62 da Sisal e Snai.
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