Premier League e Bundesliga, proviamo la quaterna dei gol da quasi x6!
Quattro partite tra Inghilterra e Germania per una multipla basata sugli Over 2,5, con l'obiettivo di superare quota 5
Arsenal - Leeds: Over 2,5 a quota 1,65
L'Arsenal torna davanti al proprio pubblico con l'obiettivo di reagire alla sconfitta contro il Brighton. La formazione londinese ha segnato cinque reti nelle prime due partite casalinghe di campionato, mostrando una buona capacità di creare occasioni all'Emirates Stadium.
Il Leeds ha dimostrato di poter trovare la via del gol, ma affrontare una squadra con il potenziale offensivo dell'Arsenal rappresenta una prova complicata. Anche i precedenti sorridono ai padroni di casa: gli ultimi tre confronti sono stati caratterizzati da almeno tre reti complessive.
La nostra scelta è l'Over 2,5 a quota 1,65.
Mainz - Bayer Leverkusen: Over 2,5 a quota 1,43
La Bundesliga propone un confronto che presenta numeri interessanti soprattutto per il rendimento difensivo delle due formazioni. Il Mainz ha incassato tre reti nelle prime due gare casalinghe, mentre il Bayer Leverkusen ne ha subite cinque nelle prime due trasferte.
La formazione ospite ha inoltre realizzato quattro gol lontano dal proprio stadio, confermando la capacità di rendersi pericolosa anche fuori casa. Entrambe le trasferte del Leverkusen sono terminate con almeno tre reti complessive.
Ci aspettiamo una partita aperta, nella quale gli attacchi potrebbero mettere in difficoltà le rispettive difese.
Il pronostico è Over 2,5 a quota 1,43.
Chelsea - Bournemouth: Over 2,5 a quota 1,43
Un'altra partita da seguire arriva dalla Premier League. Il Chelsea ha subito cinque reti nelle prime due gare casalinghe, mentre il Bournemouth ne ha incassate quattro nelle prime due trasferte.
Sono numeri che evidenziano alcune difficoltà difensive, accompagnate però da una buona produzione offensiva. I londinesi hanno una media di tre reti realizzate in casa, mentre il Bournemouth segna mediamente 1,5 gol in trasferta.
Con entrambe le formazioni capaci di creare occasioni, immaginiamo una sfida nella quale la soglia dei tre gol possa essere raggiunta.
La nostra previsione è Over 2,5 a quota 1,43.
Sunderland - Brighton: Over 2,5 a quota 1,73
Chiudiamo la quaterna con un incontro che potrebbe riservare diverse occasioni da rete. Il Brighton ha realizzato otto gol nelle prime due trasferte stagionali, subendone quattro. Entrambe le gare esterne sono terminate con almeno tre reti complessive.
Il Sunderland ha invece concesso soltanto due gol nelle prime due partite casalinghe, dimostrando una maggiore attenzione difensiva. La nostra previsione punta soprattutto sulla capacità offensiva del Brighton, chiamato a confrontarsi con una squadra che davanti al proprio pubblico proverà a sfruttare le ripartenze.
Scegliamo l'Over 2,5 a quota 1,73.
Riepilogo della quaterna
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Arsenal - Leeds: Over 2,5, quota 1,65
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Mainz - Bayer Leverkusen: Over 2,5, quota 1,43
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Chelsea - Bournemouth: Over 2,5, quota 1,43
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Sunderland - Brighton: Over 2,5, quota 1,73
Quota totale: 5,84
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