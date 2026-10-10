Sabato ricco di gol, ecco la nostra quaterna con moltiplicare che sfiora il x6

La formazione ospite dispone di un potenziale offensivo importante e parte con l'obiettivo di controllare il possesso e creare numerose occasioni. L'Augsburg, però, gioca davanti ai propri tifosi e potrebbe trovare spazi da sfruttare, soprattutto nelle ripartenze.

Il Bayern ha le qualità per realizzare più di una rete, mentre ai padroni di casa chiediamo almeno un gol per completare il pronostico.

La nostra scelta è Gol a quota 1,50.

Aston Villa - Brentford: Over 2,5 a quota 1,60

Il confronto di Villa Park vede affrontarsi due squadre protagoniste di un avvio di campionato differente. L'Aston Villa ha incontrato diverse difficoltà, mentre il Brentford ha mostrato una maggiore continuità di risultati.

La formazione di Birmingham arriva da una vittoria per 3-2 contro il Tottenham e potrebbe cercare una prestazione offensiva convincente davanti al proprio pubblico. Il Brentford, reduce da un successo per 3-0 contro il Chelsea, dispone delle qualità necessarie per creare pericoli anche in trasferta.

Ci aspettiamo una gara nella quale entrambe possano cercare la vittoria, rendendo interessante la possibilità di assistere ad almeno tre reti.

Puntiamo sull'Over 2,5 a quota 1,60.

Real Madrid - Villarreal: Gol a quota 1,44

Il Real Madrid ospita il Villarreal in una sfida che promette occasioni soprattutto per la qualità degli attacchi.

I madrileni hanno realizzato dodici reti nelle prime tre partite casalinghe di campionato, una media di quattro gol a incontro. Numeri che confermano la pericolosità dei padroni di casa, capaci di mettere sotto pressione qualsiasi difesa.

Il Villarreal ha segnato sette reti nelle prime quattro trasferte, subendone sei. La formazione ospite ha quindi dimostrato di poter trovare il gol anche lontano dal proprio stadio, pur concedendo alcune opportunità agli avversari.

Il Real Madrid resta favorito, ma per questa schedina preferiamo concentrarci sulle possibilità offensive di entrambe.

Il pronostico è Gol a quota 1,44.

Napoli - Frosinone: Gol a quota 1,68

Chiudiamo la quaterna con il confronto del Maradona tra Napoli e Frosinone.

Gli azzurri partono favoriti, ma nelle prime due gare casalinghe hanno segnato soltanto due reti, incassandone altrettante. Il Frosinone, al contrario, ha iniziato il campionato mostrando una discreta produttività offensiva lontano dal proprio stadio, con quattro gol realizzati nelle prime due trasferte.

Il dato evidenzia una squadra ospite che non rinuncia ad attaccare, anche se la solidità difensiva dimostrata finora potrebbe rendere la sfida meno aperta del previsto.

Scegliamo il Gol a quota 1,68.

Riepilogo della quaterna

Augsburg - Bayern Monaco: Gol, quota 1,50

Aston Villa - Brentford: Over 2,5, quota 1,60

Real Madrid - Villarreal: Gol, quota 1,44

Napoli - Frosinone: Gol, quota 1,68

Quota totale: 5,81