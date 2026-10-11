Lazio, Friburgo e Betis: tre vittorie casalinghe per una terzina superiore al x4!

Il Monza ha conquistato quattro punti, ma il successo sul Sassuolo prima della sosta impone attenzione. I brianzoli arrivano con maggiore fiducia e possono rendere la partita più complicata di quanto suggerisca la classifica.

Pesano anche le indisponibilità. La Lazio deve fare i conti, fra gli altri, con gli stop di Rovella, Marusic e Cancellieri; gli ospiti devono rinunciare a Pessina. La scelta resta sul successo dei padroni di casa, evitando condizioni aggiuntive sul numero di reti. Anche una vittoria di misura sarebbe sufficiente per centrare il pronostico.

Pronostico: 1. Quota: 1,63.

Friburgo-Schalke: il fattore campo orienta la scelta

Alle 17:30 il Friburgo ospita lo Schalke con un bilancio di 10 punti in quattro giornate, 12 reti realizzate e tre incassate. Le prime due uscite interne di Bundesliga hanno prodotto il 4-1 contro il Werder Brema e il 5-0 sul Borussia Mönchengladbach.

Nove gol segnati in due partite casalinghe rappresentano un segnale significativo, anche se il campione è ancora ridotto. Il Friburgo ha mostrato continuità nella costruzione delle occasioni e capacità di trasformare il controllo della gara in vantaggio.

Lo Schalke, però, ha già fermato il Bayern sullo 0-0 e vinto sul campo dell’Union Berlino. La sua organizzazione suggerisce di non aggiungere handicap alla vittoria interna: per i padroni di casa potrebbe servire pazienza prima di trovare gli spazi giusti.

Pronostico: 1. Quota: 1,65.

Betis-Osasuna: forma recente favorevole agli andalusi

La terzina si completa alle 18:30 con Betis-Osasuna. Gli andalusi hanno raccolto 16 punti in sette giornate e nelle ultime quattro partite hanno ottenuto tre vittorie e un pareggio.

L’Osasuna attraversa una fase meno brillante: quattro turni senza successi e nove reti subite nelle ultime due trasferte, contro Alavés e Atlético Madrid. Il confronto suggerisce un vantaggio per il Betis, che può cercare i tre punti anche attraverso una gestione ordinata della partita.

Le assenze di Junior Firpo e Aitor Ruibal richiedono qualche adattamento. Sul fronte opposto, Budimir resta il riferimento da controllare, avendo firmato cinque dei sei gol dell’Osasuna in campionato. Il segno 1 appare comunque la soluzione più coerente con il rendimento recente delle due squadre.

Pronostico: 1. Quota: 1,55.

La terzina nel riepilogo:

Lazio-Monza: 1 , quota 1,63

Friburgo-Schalke: 1 , quota 1,65

Betis-Osasuna: 1, quota 1,55

Quota totale: 4,17