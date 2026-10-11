Lazio, Friburgo e Betis: tre vittorie casalinghe per una terzina superiore al x4!
La domenica mette sul tavolo tre favorite di casa: analizziamo le sfide con Monza, Schalke e Osasuna per una multipla costruita sui segni 1
Lazio-Monza: la difesa biancoceleste sostiene il segno 1
Alle 15:00 la Lazio riceve il Monza dopo aver raccolto 13 punti nelle prime cinque giornate. Il dato più interessante riguarda le tre reti subite: una tenuta difensiva che permette ai biancocelesti di affrontare la sfida senza dover necessariamente inseguire un risultato largo.
Il Monza ha conquistato quattro punti, ma il successo sul Sassuolo prima della sosta impone attenzione. I brianzoli arrivano con maggiore fiducia e possono rendere la partita più complicata di quanto suggerisca la classifica.
Pesano anche le indisponibilità. La Lazio deve fare i conti, fra gli altri, con gli stop di Rovella, Marusic e Cancellieri; gli ospiti devono rinunciare a Pessina. La scelta resta sul successo dei padroni di casa, evitando condizioni aggiuntive sul numero di reti. Anche una vittoria di misura sarebbe sufficiente per centrare il pronostico.
Pronostico: 1. Quota: 1,63.
Friburgo-Schalke: il fattore campo orienta la scelta
Alle 17:30 il Friburgo ospita lo Schalke con un bilancio di 10 punti in quattro giornate, 12 reti realizzate e tre incassate. Le prime due uscite interne di Bundesliga hanno prodotto il 4-1 contro il Werder Brema e il 5-0 sul Borussia Mönchengladbach.
Nove gol segnati in due partite casalinghe rappresentano un segnale significativo, anche se il campione è ancora ridotto. Il Friburgo ha mostrato continuità nella costruzione delle occasioni e capacità di trasformare il controllo della gara in vantaggio.
Lo Schalke, però, ha già fermato il Bayern sullo 0-0 e vinto sul campo dell’Union Berlino. La sua organizzazione suggerisce di non aggiungere handicap alla vittoria interna: per i padroni di casa potrebbe servire pazienza prima di trovare gli spazi giusti.
Pronostico: 1. Quota: 1,65.
Betis-Osasuna: forma recente favorevole agli andalusi
La terzina si completa alle 18:30 con Betis-Osasuna. Gli andalusi hanno raccolto 16 punti in sette giornate e nelle ultime quattro partite hanno ottenuto tre vittorie e un pareggio.
L’Osasuna attraversa una fase meno brillante: quattro turni senza successi e nove reti subite nelle ultime due trasferte, contro Alavés e Atlético Madrid. Il confronto suggerisce un vantaggio per il Betis, che può cercare i tre punti anche attraverso una gestione ordinata della partita.
Le assenze di Junior Firpo e Aitor Ruibal richiedono qualche adattamento. Sul fronte opposto, Budimir resta il riferimento da controllare, avendo firmato cinque dei sei gol dell’Osasuna in campionato. Il segno 1 appare comunque la soluzione più coerente con il rendimento recente delle due squadre.
Pronostico: 1. Quota: 1,55.
La terzina nel riepilogo:
-
Lazio-Monza: 1, quota 1,63
-
Friburgo-Schalke: 1, quota 1,65
-
Betis-Osasuna: 1, quota 1,55
Quota totale: 4,17
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS