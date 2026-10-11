Como, Colonia e Sassuolo: caccia ai gol con la terzina superiore al x4!

L’interesse per il mercato delle reti nasce dalla qualità disponibile sulla trequarti. Nico Paz e Dybala sono attesi dal primo minuto e possono incidere sia attraverso la conclusione personale sia creando occasioni per i compagni. La Roma deve inoltre fare a meno di Svilar, un’assenza rilevante nella gestione della propria area.

L’Over 2,5 permette di considerare diversi sviluppi: una vittoria per 2-1, un pareggio con più reti oppure una gara indirizzata soprattutto da una delle due squadre.

Pronostico: Over 2,5. Quota: 1,60.

Colonia-Mönchengladbach: difese vulnerabili nel derby

Il derby del Reno mette di fronte due squadre che hanno concesso molto nelle prime quattro giornate. Il Colonia ha segnato sei reti e ne ha subite nove; il Borussia Mönchengladbach presenta sei gol realizzati e sedici incassati.

Gli ospiti hanno perso entrambe le trasferte di campionato con passivi pesanti: 3-0 contro il Lipsia e 5-0 a Friburgo. Questo orienta verso l’Over 2,5, un mercato che non richiede necessariamente il contributo offensivo di entrambe le squadre.

Non mancano gli elementi che invitano alla cautela. Il Colonia deve rinunciare ad Ache e Dallinga, mentre l’arrivo di Blessin sulla panchina del Gladbach introduce un’incognita tattica: il nuovo allenatore potrebbe privilegiare la protezione della difesa.

Pronostico: Over 2,5. Quota: 1,50.

Sassuolo-Milan: numeri offensivi che sostengono i tre gol

Il Sassuolo arriva alla sfida con nove reti segnate e altrettante subite nelle prime cinque giornate. Il Milan ha invece realizzato dieci gol, incassandone quattro, e conserva l’imbattibilità in campionato.

I neroverdi hanno vinto entrambe le prime partite interne: un rendimento che suggerisce di non leggere l’incontro soltanto attraverso il favore delle quote per i rossoneri. Il Sassuolo dispone di soluzioni per cercare la porta avversaria, con Berardi, Esposito e Laurienté attesi nel tridente.

Il Milan deve gestire le assenze di Estupiñán e Saelemaekers, ma riparte dal 3-0 sul Lecce.

Pronostico: Over 2,5. Quota: 1,72.

La terzina nel riepilogo:

Como-Roma: Over 2,5 , quota 1,60

Colonia-Mönchengladbach: Over 2,5 , quota 1,50

Sassuolo-Milan: Over 2,5, quota 1,72

Quota totale: 4,13.