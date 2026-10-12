Pronostico Torino-Udinese, Goal o No Goal? Ecco il consiglio

Non è partito bene il Torino , non è partita bene l’Udinese e adesso dopo 5 giornate, alla ripresa del campionato, entrambe hanno solo 4 punti in classifica e devono già recuperare.

Comparazione quote: Torino-Udinese Goal

I granata hanno messo a segno solo 5 reti mentre i friulani ne hanno realizzate 8 ma sono 8 quelle incassate dal Torino contro le 11 subìte dai bianconeri. Simeone e compagni nelle prime due gare già disputate in casa non sono ancora riusciti a realizzare una rete nei primi 45’ mentre l’Udinese, nelle sue due trasferte, ha messo a segno 3 reti sia contro il Monza che contro l’Inter. Inoltre i granata, finora, non hanno mai mantenuto inviolata la propria porta. Un dato in comune tra le due squadre però c’è... 4 esiti Goal e un NoGoal l’una, 4 Goal e un NoGol l’altra. E un altro Goal ci potrebbe senz’altro stare: quota 1.83 su Eplay24, 1.81 su MarathonBet, 1.77 su BetFlag.