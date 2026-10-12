Pronostici del lunedì, puntiamo su una terzina per sfiorare un x6!

L'Atalanta ospita il Venezia in una partita che potrebbe rappresentare l'occasione giusta per tornare alla vittoria. La formazione bergamasca ha attraversato un periodo complicato, caratterizzato da tre sconfitte consecutive, ma conserva un potenziale offensivo superiore rispetto agli avversari.

Il Venezia, dal canto suo, non ha ancora conquistato punti nelle prime cinque giornate e ha già incassato 13 reti. Una situazione che evidenzia soprattutto le difficoltà della squadra nella fase difensiva.

Giocando davanti al proprio pubblico, l'Atalanta ha l'opportunità di prendere in mano la partita fin dai primi minuti. Il divario tecnico tra le due formazioni e la necessità dei padroni di casa di muovere la classifica ci portano a scegliere il successo bergamasco.

Pronostico: 1, quota 1,57.

Famalicão - Alverca: fiducia ai padroni di casa

Il Famalicão affronta l'Alverca in una sfida che mette di fronte due squadre reduci da risultati incoraggianti. I padroni di casa arrivano dalla convincente vittoria per 4-0 contro il Nacional e hanno allungato a quattro partite la propria serie positiva.

L'Alverca, invece, ha conquistato due successi consecutivi e si presenta a questo appuntamento con una buona dose di fiducia. Non sarà quindi una partita scontata, soprattutto considerando il recente miglioramento degli ospiti.

Il Famalicão, tuttavia, sembra aver trovato maggiore continuità, sia nella costruzione del gioco sia nella capacità di concretizzare le occasioni. Il fattore campo potrebbe fare la differenza in una partita nella quale ci aspettiamo un atteggiamento propositivo dei padroni di casa.

La nostra scelta ricade quindi sulla vittoria del Famalicão.

Pronostico: 1, quota 1,88.

Levante - Siviglia: ci aspettiamo almeno tre gol

Chiudiamo la terzina con la sfida spagnola tra Levante e Siviglia, scegliendo questa volta il mercato delle reti.

Il Levante ha mostrato un rendimento piuttosto discontinuo, soprattutto dal punto di vista difensivo. Nelle ultime partite sono arrivate le sconfitte per 3-1 contro il Villarreal e per 4-2 contro il Barcellona, precedute dalla spettacolare vittoria per 5-2 contro il Betis.

Anche il Siviglia ha alternato risultati positivi e negativi, dimostrando comunque di poter trovare la via della rete. Gli andalusi arrivano dalla sconfitta per 3-1 contro il Barcellona e dovranno cercare una reazione.

Considerando le difficoltà difensive mostrate dal Levante e la possibilità che entrambe le formazioni trovino spazi per colpire, immaginiamo una partita aperta, nella quale tre reti complessive rappresentano un obiettivo plausibile.

Pronostico: Over 2,5, quota 1,95.

Riepilogo della terzina

Atalanta - Venezia: 1 , quota 1,57

Famalicão - Alverca: 1 , quota 1,88

Levante - Siviglia: Over 2,5, quota 1,95

QUOTA TOTALE: 5,76