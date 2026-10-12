Due Over per provare a centrare quota 3,51!
Due partite e un unico obiettivo: almeno tre reti in ciascun incontro. Puntiamo sugli Over 2,5 di Atalanta-Venezia e Levante-Siviglia per la nostra doppia di oggi
Atalanta-Venezia: puntiamo sulle reti dei bergamaschi
L'Atalanta ospita il Venezia con la necessità di interrompere una serie di tre sconfitte consecutive. La squadra bergamasca ha bisogno di ritrovare fiducia e soprattutto maggiore concretezza davanti alla porta.
L'avversario potrebbe favorire una reazione. Il Venezia ha infatti iniziato il campionato con cinque sconfitte e 13 gol subiti, numeri che testimoniano le evidenti difficoltà della formazione ospite nel contenere gli attacchi avversari.
L'Atalanta dispone di qualità offensive importanti e, giocando davanti ai propri tifosi, potrebbe cercare fin dall'inizio di imporre un ritmo elevato alla partita.
Per il nostro pronostico non è indispensabile che entrambe le squadre vadano a segno. Anche una vittoria dei padroni di casa per 3-0 sarebbe sufficiente per centrare la giocata.
La fragilità difensiva del Venezia e la necessità dell'Atalanta di reagire ci spingono quindi verso una partita da almeno tre reti.
Pronostico: Over 2,5, quota indicativa 1,80.
Levante-Siviglia: le difese possono concedere molto
La seconda partita della nostra doppia arriva dalla Liga spagnola, dove Levante e Siviglia si affrontano in una sfida che potrebbe svilupparsi su ritmi piuttosto elevati.
Il Levante ha già dimostrato di poter partecipare a incontri ricchi di reti. Basti pensare al successo per 5-2 contro il Betis, seguito dalle sconfitte per 3-1 contro il Villarreal e 4-2 contro il Barcellona.
Risultati che mettono in evidenza un attacco capace di creare occasioni, ma anche una difesa che concede parecchio agli avversari.
Il Siviglia, reduce dalla sconfitta per 3-1 contro il Barcellona, cercherà di sfruttare proprio queste debolezze. Gli andalusi hanno qualità sufficienti per rendersi pericolosi, mentre il Levante potrebbe approfittare del fattore campo per cercare a sua volta la rete.
La possibilità che entrambe le formazioni trovino il gol rende interessante anche l'ipotesi di una partita con almeno tre marcature complessive.
Per questo motivo scegliamo di confermare l'Over 2,5, senza sbilanciarci sul risultato finale.
Pronostico: Over 2,5, quota 1,95.
Riepilogo della doppia
-
Atalanta - Venezia: Over 2,5, quota indicativa 1,80
-
Levante - Siviglia: Over 2,5, quota 1,95
QUOTA TOTALE INDICATIVA: 3,51
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS