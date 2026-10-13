Champions League, l'Inter affronta il Bruges dell'ex Sommer: quote e pronostico
La prima per l’Inter in Europa è andata male. L’esordio, difficile, in Champions è andato in scena al Bernabeu e i nerazzurri sono tornati senza conquistare punti (il match è finito 2-1 per le Merengues). Per Chivu si è trattato dell’unica nota veramente stonata di questo inizio di stagione visto che nelle altre 7 partite disputate, ha sempre vinto pareggiando 2-2, in campionato, soltanto con la Roma.
Comparazione quote: Inter-Bruges Goal
Un campionato dove i nerazzurri sono al momento primi a pari merito con la Lazio con la bellezza di 18 reti realizzate e 8 reti subìte. Nel secondo match europeo, stasera, all’Inter tocca ospitare gli altri nerazzurri del Bruges che pure hanno rimediato un ko nella prima esibizione di questa Champions (2-3 in casa contro l’Aston Villa) e che nel loro campionato, dopo 8 giornate, occupano la seconda posizione ad una sola lunghezza di distanza dal Gent capolista. Dopo aver perso ai rigori la Supercoppa del Belgio, il Bruges ha giocato 9 partite ufficiali senza mai pareggiare con un bilancio complessivo di 7 vittorie e 2 sconfitte riuscendo sempre a realizzare almeno una rete. Stasera al Meazza le quote concedono all’Inter il ruolo di grande favorita (segno 1 reperibile a 1.25) ma il Goal intriga non poco vista la quota: 1.78 su Eplay24, Betsson e MarathonBet.
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