Champions League, tre Gol per inseguire una quota x6,00!
Viking - Bayern Monaco: Gol
Il Bayern Monaco parte con i favori del pronostico grazie a un organico nettamente superiore e a un attacco che continua a rappresentare uno dei suoi principali punti di forza. Tuttavia, il Viking ha dimostrato di saper trovare la via della rete nelle competizioni europee, soprattutto quando può sfruttare il sostegno del proprio pubblico. I bavaresi potrebbero lasciare qualche spazio durante le proprie iniziative offensive. Il Gol rappresenta una soluzione interessante, anche se la capacità dei norvegesi di superare la difesa tedesca rimane l'incognita principale.
Pronostico: Gol, quota 1,80
Villarreal - Napoli: Gol
Il Villarreal vuole sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà un Napoli che dispone di qualità importanti nella costruzione offensiva. Gli spagnoli cercheranno di mantenere il possesso e sviluppare le proprie azioni attraverso il gioco sulle fasce, mentre gli azzurri potrebbero trovare occasioni sfruttando gli spazi lasciati dagli avversari. Entrambe le formazioni hanno giocatori capaci di risolvere una partita con una singola giocata. La possibilità di vedere almeno una rete per parte appare concreta in una sfida che potrebbe rimanere aperta a lungo.
Pronostico: Gol, quota 1,58
Arsenal - Lille: Gol
L'Arsenal dispone di un reparto offensivo di alto livello e davanti al proprio pubblico dovrebbe cercare di controllare la partita fin dai primi minuti. Il Lille, però, potrebbe trovare qualche occasione sfruttando le ripartenze, soprattutto qualora i londinesi alzassero molto il proprio baricentro. La solidità difensiva dell'Arsenal rende questa scelta più rischiosa rispetto all'Over 2,5, ma la quota rispecchia proprio questa difficoltà. Per completare la terzina puntiamo su almeno una rete di entrambe le squadre.
Pronostico: Gol, quota 2,11
Riepilogo pronostici
-
Viking - Bayern Monaco: Gol, quota 1,80
-
Villarreal - Napoli: Gol, quota 1,58
-
Arsenal - Lille: Gol, quota 2,11
Moltiplicatore totale: quota x6,00!
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS