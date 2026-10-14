Europa League, Salisburgo-Milan: austriaci imbattuti in casa ma Amorim non può sbagliare

Salisburgo-Milan, ecco lo score degli scontri diretti

Amorim è imbattuto in Serie A (3 vittorie e altrettanti pareggi) ma il suo Diavolo ha fatto scena muta a San Siro contro il Benfica (0-2) al debutto europeo. Il riscatto va cercato in trasferta su un campo ostico come quello del Salisburgo. Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, infatti, gli austriaci hanno vinto le prime sei gare interne ufficiali della stagione. Negli ultimi tre match (sian in casa che fuori) la squadra allenata da Danny Röhl non ha mai subìto gol, anche se lo 0-0 in casa del Grazer ha fatto salire a 3 i punti di distacco dal Rapid Vienna capolista. Il Milan ha vinto solo uno degli ultimi cinque match ufficiali (3-0 al Lecce) ma può vantare buoni trascorsi con il Salisburgo: tre vittorie e un pareggio nei quattro precedenti, con 9 gol segnati dal Diavolo a fronte di uno al passivo. Il Milan fin qui ha realizzato 11 reti, solo una è arrivata nel primo tempo: quella di Pulisic in Milan-Lecce. Trovare il giusto assetto fin da subito sarà fondamentale per colpire una squadra solida come il Salisburgo, nelle cui fila i rossoneri faranno bene a guardare con cura Karim Konate: 6 gol per l'attaccante ivoriano tra campionato ed Europa League (preliminari compresi).

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