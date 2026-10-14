Manchester City-Psg, il pronostico: sfida stellare all'Etihad tra Maresca e Luis Enrique

E’ scontato dirlo ma Manchester City-Psg di stasera è come una finale anticipata . Gli inglesi sono alle prese con quello che sembra il più grande scandalo della storia del calcio ma continuano a macinare vittorie... 6 su 6 in Premier League a cui va aggiunto il 2-0 esterno nella prima di questa Champions a Oporto.

Comparazione quote: Manchester City-Psg Goal+Over 2,5

I francesi dopo un avvio di stagione incerto (Supercoppa di Francia al Lens e 2 punti nelle prime 4 giornate di campionato) sembra aver ingranato la marcia giusta con 4 vittorie nelle ultime 4 esibizioni a partire dal 6-1 allo Slovan Bratislava nella sua prima uscita europea. Attacchi esplosivi, Goal+Over 2,5 obbligato. La combo è giocabile a 1.54 su Eplay24 e NetBet, a 1.60 su Sisal.