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Il pronostico di Feyenoord-Como: aria di show al De Kuip

Per le quote lariani favoriti ma occhio agli olandesi, primi in Eredivisie
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Amedeo Paioli
Amedeo Paioli

2 min

Pubblicato il 14.10.2026, 08:37

Feyenoord-ComoquoteChampions League

Buona la prima? Per il Feyenoord certamente no visto che la formazione olandese ha esordito in questa Champions League con un pesante ko (1-5) a Barcellona. Buona la prima? Per il Como certamente sì visto che i lariani hanno fatto il loro primo debutto in una competizione europea strapazzando addirittura 4-1 il Lipsia al Sinigaglia. Stasera il secondo impegno per entrambe che saranno di fronte al De Kuip di Rotterdam e, a ingarbugliare un po’ la situazione, contribuisce il rendimento successivo alle gare appena ricordate.

Comparazione quote Feyenoord-Como Goal+Over 2,5

Il Feyenoord si è buttato a capofitto in campionato conquistando 3 vittorie consecutive (l’ultima, qualche giorno fa, un 2-0 all’Az Alkmaar) che gli hanno permesso di balzare in testa alla classifica della Eredivisie mentre il Como ha frenato conquistando solo 4 punti in 3 partite (2-1 al Parma, 0-2 a Frosinone e 0-0, domenica scorsa, in casa contro la Roma anche se ha tirato ben 19 volte verso la porta giallorossa). L’undici olandese, nelle 9 gare ufficiali fin qui disputate ha realizzato una rete alla prima di campionato e alla prima di Champions e poi almeno due reti in tutte le gare rimanenti mentre Nico Paz e compagni sono rimasti a secco solo negli ultimi due incontri giocati. Le quote propendono per il segno 2 (in lavagna tra 1.90 e 1.95) ma la combo Goal+Over 2,5 non sorprenderebbe poi più di tanto. Questa opzione è in lavagna a 1.60 su Eplay24 e Netwin, a 1.65 su Snai.

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