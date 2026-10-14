Champions League, sarà ancora Norvegia contro Germania: il pronostico di Bodo Glimt-Dortmund

Comparazione quote: Bodo-Dortmund Goal+Over 2,5

I norvegesi hanno giocato il primo match a Monaco contro il Bayern rimediando un pesantissimo ko (0-5) e restando a secco per la prima volta dopo la bellezza di altre 17 gare ufficiali disputate. I BVB hanno giocato meno partite (8 in tutto) ma hanno sempre trovato la via della rete. Anche nella prima esibizione di questa Champions nella quale hanno fatto fuori il Villarreal per 3-2. Il Bodo, dopo 22 giornate, è primo nel suo campionato a pari merito con il Viking così come il Dortmund è primo in Bundesliga a pari punti con il Friburgo. Vale la pena evidenziare che il Bodo, nelle ultime 15 gare casalinghe (20 se si considerano anche quelle della passata Champions e della passata Eliteserien) ha perso soltanto una volta, 13 incontri fa pareggiando 3 soli altri incontri, poi vinti ai supplementari e ai rigori, in Coppa di Norvegia e preliminari Champions. Il Dortmund, in trasferta, non pareggia da 10 partite esterne di fila con una sola di queste senza reti realizzate. Il Goal+Over 2,5 sembra buono anche qui: opzione a 1.47 su Eplay24 e NetBet, a 1.50 su Sisal.