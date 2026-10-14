Champions League, terzina da non perdere: tre pronostici per puntare in alto!
Tre sfide nella serata di Champions League, tra vittorie casalinghe e una combinazione di gol che può rendere interessante il moltiplicatore finale
Aston Villa - Fenerbahçe
L'Aston Villa vuole confermare il proprio rendimento europeo davanti ai tifosi. La formazione inglese ha iniziato positivamente il torneo superando il Club Brugge per 3-2 e dispone di qualità offensive per mettere in difficoltà la difesa turca. Il Fenerbahçe arriva dal pareggio contro la Roma, ma affrontare gli inglesi in trasferta rappresenta un ostacolo importante. La maggiore incisività dei padroni di casa potrebbe fare la differenza.
Pronostico: 1, quota 1,75
Bodø/Glimt - Borussia Dortmund
Il Borussia Dortmund ha debuttato in Champions League battendo il Villarreal per 3-2, confermando un attacco produttivo ma anche qualche difficoltà nel contenere gli avversari. Il Bodø/Glimt cerca invece il riscatto dopo la pesante sconfitta con il Bayern Monaco. Sul campo norvegese ci aspettiamo una partita vivace, con occasioni da entrambe le parti. La combinazione Gol + Over 2,5 richiede almeno una rete per squadra e tre complessive.
Pronostico: Gol + Over 2,5, quota indicativa 1,5
Manchester City - PSG
Una delle sfide più attese della serata mette di fronte due squadre ricche di talento. Il Manchester City ha iniziato la competizione superando il Porto per 2-0, dimostrando solidità e capacità di controllare il gioco. Il PSG arriva da un convincente 6-1 contro lo Slovan Bratislava e rappresenta un avversario pericoloso. Puntiamo però sul fattore campo e sulla capacità degli inglesi di gestire le partite di grande livello.
Pronostico: 1, quota indicativa 2,10
Riepilogo pronostici
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Aston Villa - Fenerbahçe: 1, quota 1,75
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Bodø/Glimt - Dortmund: Gol + Over 2,5, quota 1,5
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Manchester City - PSG: 1, quota 2,10
Moltiplicatore totale: 5,5
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