Champions League, terzina da non perdere: tre pronostici per puntare in alto!

L'Aston Villa vuole confermare il proprio rendimento europeo davanti ai tifosi. La formazione inglese ha iniziato positivamente il torneo superando il Club Brugge per 3-2 e dispone di qualità offensive per mettere in difficoltà la difesa turca. Il Fenerbahçe arriva dal pareggio contro la Roma , ma affrontare gli inglesi in trasferta rappresenta un ostacolo importante. La maggiore incisività dei padroni di casa potrebbe fare la differenza.

Pronostico: 1, quota 1,75

Bodø/Glimt - Borussia Dortmund

Il Borussia Dortmund ha debuttato in Champions League battendo il Villarreal per 3-2, confermando un attacco produttivo ma anche qualche difficoltà nel contenere gli avversari. Il Bodø/Glimt cerca invece il riscatto dopo la pesante sconfitta con il Bayern Monaco. Sul campo norvegese ci aspettiamo una partita vivace, con occasioni da entrambe le parti. La combinazione Gol + Over 2,5 richiede almeno una rete per squadra e tre complessive.

Pronostico: Gol + Over 2,5, quota indicativa 1,5

Manchester City - PSG

Una delle sfide più attese della serata mette di fronte due squadre ricche di talento. Il Manchester City ha iniziato la competizione superando il Porto per 2-0, dimostrando solidità e capacità di controllare il gioco. Il PSG arriva da un convincente 6-1 contro lo Slovan Bratislava e rappresenta un avversario pericoloso. Puntiamo però sul fattore campo e sulla capacità degli inglesi di gestire le partite di grande livello.

Pronostico: 1, quota indicativa 2,10

Riepilogo pronostici

Aston Villa - Fenerbahçe: 1, quota 1,75

Bodø/Glimt - Dortmund: Gol + Over 2,5, quota 1,5

Manchester City - PSG: 1, quota 2,10

Moltiplicatore totale: 5,5