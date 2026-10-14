La terzina delle sorprese: gol e un pareggio da seguire!

Feyenoord - Como

Il Como ha iniziato la Champions League con un convincente 4-1 contro il Lipsia, mettendo in mostra un reparto offensivo particolarmente efficace. Situazione differente per il Feyenoord, reduce dalla pesante sconfitta per 5-1 contro il Barcellona. Gli olandesi cercheranno una reazione davanti al pubblico di casa, mentre gli italiani hanno dimostrato di saper sfruttare gli spazi. Una partita che potrebbe offrire occasioni da entrambe le parti e almeno tre reti complessive.