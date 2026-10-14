La terzina delle sorprese: gol e un pareggio da seguire!
Tre pronostici per le partite di stasera con una combinazione offensiva, entrambe le squadre a segno e un primo tempo che potrebbe chiudersi in equilibrio
Feyenoord - Como
Il Como ha iniziato la Champions League con un convincente 4-1 contro il Lipsia, mettendo in mostra un reparto offensivo particolarmente efficace. Situazione differente per il Feyenoord, reduce dalla pesante sconfitta per 5-1 contro il Barcellona. Gli olandesi cercheranno una reazione davanti al pubblico di casa, mentre gli italiani hanno dimostrato di saper sfruttare gli spazi. Una partita che potrebbe offrire occasioni da entrambe le parti e almeno tre reti complessive.
Pronostico: Gol + Over 2,5, quota indicativa 1,67
Betis - Porto
Betis e Porto si affrontano in una partita che potrebbe svilupparsi attraverso continui cambiamenti di ritmo. Gli spagnoli proveranno a sfruttare il possesso e il sostegno del pubblico, mentre i portoghesi possono rendersi pericolosi soprattutto nelle transizioni offensive. Le caratteristiche delle due formazioni suggeriscono una gara nella quale entrambe potrebbero trovare la via della rete, anche senza un risultato particolarmente largo.
Pronostico: Gol, quota 1,50
Roma - Real Madrid
La Roma affronta il Real Madrid all'Olimpico in una sfida particolarmente impegnativa. Gli spagnoli dispongono di notevoli qualità individuali, ma i giallorossi potrebbero adottare un atteggiamento prudente nella fase iniziale, cercando di limitare gli spazi e ridurre le occasioni concesse. Il Real potrebbe impiegare tempo per trovare il ritmo giusto. Per questo scegliamo un risultato di parità dopo i primi 45 minuti.
Pronostico: X primo tempo, quota indicativa 2,50
Riepilogo pronostici
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Feyenoord - Como: Gol + Over 2,5, quota 1,67
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Betis - Porto: Gol, quota 1,50
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Roma - Real Madrid: X primo tempo, quota 2,50
Moltiplicatore totale: 6,26
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