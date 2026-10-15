Conference League, Atalanta-Pafos: le migliori quote per l'1 della Dea

Dall’Europa League si passa alla Conference League perché stasera l’Atalanta fa il suo esordio nella competizione. Il primo impegno è contro il Pafos, formazione cipriota che aveva iniziato i preliminari di Europa League eliminando l’Hajduk di Spalato ma è stato poi costretto alla retrocessione dopo il ko rimediato contro il Salisburgo (0-1 in Austria e 3-3 a Limassol).