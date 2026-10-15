Conference League, tre sfide per una serata ricca di reti  

Il 2-1 sulla Dinamo Zagabria ha dato ulteriore fiducia all’Hajduk, che affronta l’Ajax dopo quattro vittorie casalinghe consecutive. I croati hanno segnato almeno due reti in dieci delle ultime undici gare interne: un rendimento che rende impegnativa la trasferta degli olandesi, soprattutto per una difesa che ha subito gol nelle ultime cinque partite.

L’Ajax arriva dall’1-1 con il NEC e possiede le risorse offensive per rispondere. Nei preliminari di Conference ha segnato molto, senza però riuscire a mantenere lo stesso livello di continuità nella propria metà campo. L’incrocio suggerisce occasioni da entrambe le parti: l’Hajduk può sfruttare il fattore campo, gli ospiti la qualità delle proprie soluzioni offensive. La preferenza va al mercato che resta valido anche con un pareggio per 1-1.

Pronostico: Gol, quota 1,57.

Twente-Thun

Il Twente si presenta con 17 punti nelle prime otto giornate di Eredivisie, mentre il Thun ne ha raccolti dieci in dieci turni del campionato svizzero. La differenza di rendimento è evidente, soprattutto nella tenuta difensiva degli ospiti, reduci dal 4-2 incassato a Zurigo.

Il Thun ha subito almeno tre gol in ciascuna delle tre trasferte europee stagionali, ma nelle ultime otto partite ufficiali ha registrato sei incontri con entrambe le squadre a segno. È questo il dato che sostiene la scelta: gli svizzeri concedono molto, ma conservano la capacità di rispondere. Il Twente può costruire diverse occasioni davanti al proprio pubblico; per completare il pronostico servirà anche una rete degli ospiti, che rappresenta il passaggio meno scontato della giocata.

Pronostico: Gol, quota 1,60.

Lugano-Stella Rossa

Il Lugano arriva dal 4-0 sul Lucerna, un successo che conferma la brillantezza della formazione svizzera. La squadra ha segnato almeno due reti in quattordici delle ultime sedici partite, mostrando continuità nella costruzione e nella conclusione delle occasioni.

La Stella Rossa risponde con due vittorie consecutive per 3-0. I serbi hanno anche migliorato la fase difensiva, concedendo soltanto due reti nelle ultime sette uscite: un elemento che impedisce di considerare l’Over automatico. La scelta nasce soprattutto dalla produzione offensiva delle due formazioni e dalla capacità del Lugano di mantenere un ritmo elevato in casa.

Pronostico: Over 2,5, quota 1,65.

Riepilogo della terzina

Hajduk Spalato-Ajax: Gol, quota 1,57

Twente-Thun: Gol, quota 1,60

Lugano-Stella Rossa: Over 2,5, quota 1,65

Quota complessiva: 4,14