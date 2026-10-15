Milan in Austria e Benfica al Da Luz: la terzina con i tre Over 2,5

Serata di gol ed emozioni forti quella di ieri in Champions League. Anche perchè una delle proposte è andata a segno e una delle partite prese in esame era Roma-Real Madrid . Clicca qui per il dettaglio della giocata vincente

Le partite di stasera forniscono spunti interessanti per l'elaborazione di una terzina "a base" di Over 2,5. Eccola.

Salisburgo-Milan

Il Milan riparte dopo lo 0-2 contro il Benfica nella prima giornata di Europa League. Il pareggio per 1-1 con il Sassuolo ha lasciato altri interrogativi, soprattutto sulla capacità di gestire il vantaggio: i rossoneri hanno trovato la rete, ma hanno concesso rapidamente agli avversari la possibilità di rientrare.

Il Salisburgo ha invece aperto il proprio cammino europeo battendo il Levski e ha vinto tutte e sei le gare ufficiali casalinghe stagionali. In quattro occasioni il margine è stato di almeno due reti. Gli austriaci arrivano però anche da tre incontri senza gol subiti, compreso lo 0-0 con il Grazer AK: la loro solidità è il principale ostacolo alla giocata. Per raggiungere almeno tre reti serviranno un Milan più efficace e una partita che si apra dopo il primo vantaggio. Pronostico: Over 2,5, quota 1,60.

Benfica-Celtic

Il Benfica si presenta al Da Luz dopo il 2-0 sul Vitória Guimarães, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Il successo ottenuto a Milano all’esordio europeo ha confermato la capacità dei portoghesi di controllare il gioco e sfruttare le occasioni senza concedere troppo.

Il Celtic guida il proprio campionato, ma il rendimento continentale racconta una situazione diversa. La sconfitta per 3-1 contro il Ferencváros ha evidenziato difficoltà nel contenere gli avversari, mentre il precedente 5-1 incassato contro il LASK aveva già mostrato limiti importanti. Per questo la scelta ricade sul totale delle reti: il Benfica possiede la qualità per incidere in misura significativa sul punteggio, anche qualora gli scozzesi faticassero a segnare. Rimane il rischio di una vittoria portoghese contenuta nel 2-0.

Pronostico: Over 2,5, quota 1,33.

Hearts-Nordsjaelland

Il 5-0 contro il St Mirren ha rilanciato gli Hearts, saliti a 16 punti in otto giornate. Il dato casalingo è particolarmente interessante: la squadra ha segnato almeno due gol nelle ultime cinque partite davanti al proprio pubblico, confermando una buona continuità offensiva.

Il Nordsjaelland arriva dallo 0-0 con l’Odense, ma nell’ultima trasferta di campionato ha perso 4-1 contro il Viborg. Lontano da casa i danesi hanno offerto incontri più aperti, con almeno tre reti in cinque delle ultime sei uscite. La combinazione tra la produzione degli Hearts e le difficoltà esterne degli ospiti sostiene l’Over 2,5. Lo 0-0 dell’ultimo turno danese invita comunque a non leggere la sfida soltanto attraverso la goleada degli scozzesi.

Pronostico: Over 2,5, quota 1,52.

Riepilogo della terzina

Salisburgo-Milan: Over 2,5, quota 1,60

Benfica-Celtic: Over 2,5, quota 1,33

Hearts-Nordsjaelland: Over 2,5, quota 1,52

Quota complessiva: 3,23