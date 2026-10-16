Serie B, Verona-Catanzaro: sfida da Goal tra Mosquera e Iemmello
Anticipo del venerdì anche in serie B con il Verona che riceve il Catanzaro. Gli scaligeri vanno a corrente così alternata che finora non hanno mai fatto registrare due volte di fila lo stesso risultato (2 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte mai una di seguito all’altra) mentre i calabresi hanno deluso le aspettative avendo fin qui perso 5 delle 6 partite disputate (i 3 punti sono arrivati solo nell’1-0 contro la Carrarese).
Comparazione quote: Verona-Catanzaro Goal
Di conseguenza niente pareggi, finora, per Iemmello e compagni che, bisogna ricordarlo, stasera giocano la quinta gara esterna in 7 giornate. Il Verona viene da 5 esiti Goal di fila, il sesto non stupirebbe poi più di tanto. Almeno una rete per parte in Verona-Catanzaro si gioca a 1.68 su Eplay24, a 1.65 su Eurobet e BetFlag.
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