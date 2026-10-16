Serie B, Verona-Catanzaro: sfida da Goal tra Mosquera e Iemmello

Anticipo del venerdì anche in serie B con il Verona che riceve il Catanzaro. Gli scaligeri vanno a corrente così alternata che finora non hanno mai fatto registrare due volte di fila lo stesso risultato (2 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte mai una di seguito all’altra) mentre i calabresi hanno deluso le aspettative avendo fin qui perso 5 delle 6 partite disputate (i 3 punti sono arrivati solo nell’1-0 contro la Carrarese).