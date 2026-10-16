Pronostico Eintracht-Colonia, i padroni di casa vogliono dimenticare la batosta subìta dal Lipsia

Non accadeva da tempo di rimediare una”scoppola” così, si potrebbe pensare dopo aver visto lo 0-6 rimediato dall’ Eintracht per mano del Lipsia più o meno sette giorni fa. E invece lo stesso punteggio i “Rot Bullen” lo avevano inflitto all’undici di Francoforte anche nella passata stagione (era il 6 dicembre 2025) e soltanto in due occasioni l’Eintracht, in Bundesliga , aveva perso con un punteggio peggiore, un doppio 0-7 che, per trovarlo, bisogna risalire alle stagioni 1964/65 per mano del Karlsruhe e 1983/84 per mano del Colonia.

Comparazione quote: Eintracht-Colonia segno 1

Con questo fardello sulle spalle e con una posizione di classifica assai pericolante (solo 5 i punti conquistati e quint’ultimo posto all’attivo) è proprio l’Eintracht ad aprire la sesta giornata del campionato tedesco e affronta proprio il Colonia che, al momento, è un paio di lunghezze più su nella graduatoria. La squadra allenata da Adi Hutter ha disputato due gare in casa senza vincerne alcuna (1-4 con l’Augsburg e 2-2 con il Friburgo) mentre il Colonia ha finora giocato due volte in trasferta perdendo sia a Stoccarda (1-4) che a Amburgo (1-2). Prima o poi l’Eintracht una soddisfazione ai propri tifosi, nel proprio stadio, dovrà regalargliela e questa potrebbe essere l’occasione giusta. Prima di chiudere, però, è doveroso sottolineare che il Colonia in 5 gare di campionato ha fatto registrare altrettanti esiti Goal mentre l’undici di Francoforte risponde con 5 Over 2,5 su 5. Vale la pena provare il segno 1, proposto a 1.86 da Eplay24, a 1.85 da Bet365 e da GoldBet.