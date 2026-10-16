LaLiga, il Deportivo La Coruna batte il Levante? Ecco cosa dicono le quote

Comparazione quote: Deportivo-Levante segno 1

Il rendimento recente di Deportivo e Levante è analogo, due pareggi e due ko nelle ultime 4 giornate. Il La Coruna, tranne che contro il Siviglia (0-1) è poi sempre andato a segno almeno una volta e anche stasera sembra in grado di ripetersi. Il Levante non è così regolare sotto il profilo realizzativo e alla fine, dovendo scegliere, è forse il segno 1 (anche ben pagato) che si lascia preferire: quota 2.07 su Eplay24, 2.05 su AdmiralBet e William Hill.