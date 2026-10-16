LaLiga, il Deportivo La Coruna batte il Levante? Ecco cosa dicono le quote
Dalla Germania si passa alla Spagna con LaLiga che, secondo tradizione, pure manda in scena il suo anticipo del venerdì. Aveva già giocato il posticipo di lunedì scorso (pareggiato 3-3 con il Siviglia) ma ecco di nuovo il Levante in campo stavolta ospite del Deportivo La Coruna che in classifica si trova ai margini delle posizioni che valgono l’Europa, ben 4 punti più su rispetto al Levante attualmente terz’ultimo a pari merito con l’Elche (ma con una gara da recuperare).
Comparazione quote: Deportivo-Levante segno 1
Il rendimento recente di Deportivo e Levante è analogo, due pareggi e due ko nelle ultime 4 giornate. Il La Coruna, tranne che contro il Siviglia (0-1) è poi sempre andato a segno almeno una volta e anche stasera sembra in grado di ripetersi. Il Levante non è così regolare sotto il profilo realizzativo e alla fine, dovendo scegliere, è forse il segno 1 (anche ben pagato) che si lascia preferire: quota 2.07 su Eplay24, 2.05 su AdmiralBet e William Hill.
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