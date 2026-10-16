Pronostici di oggi: tre vittorie casalinghe per una quota superiore a 6!

Il Verona affronta il Catanzaro con l'obiettivo di sfruttare il fattore campo e dare continuità ai risultati ottenuti nelle precedenti gare interne. La formazione veneta ha dimostrato di poter costruire le proprie prestazioni sulla solidità e su una buona organizzazione nelle due fasi.

Il Catanzaro attraversa invece un periodo complicato, soprattutto lontano dal proprio stadio. Le difficoltà nella gestione dei momenti decisivi e i risultati negativi in trasferta rappresentano due elementi che potrebbero pesare anche in questa occasione.

Il Verona parte quindi favorito, pur dovendo evitare di concedere iniziativa a una squadra che cercherà di reagire al proprio momento negativo.

Pronostico: 1, quota 1,80.

Heerenveen-Excelsior: fiducia nel fattore campo

La sfida di Eredivisie presenta maggiori incognite rispetto a quanto possa suggerire il pronostico iniziale. L'Heerenveen ha bisogno di punti per migliorare la propria posizione in classifica e davanti ai suoi tifosi può cercare di imporre un ritmo elevato fin dai primi minuti.

L'Excelsior, però, è un avversario da non sottovalutare. La squadra ospite ha mostrato una discreta capacità di trovare la porta, anche se le partite spesso aperte possono lasciare spazi importanti agli avversari.

Ci aspettiamo un incontro con occasioni da entrambe le parti, nel quale scegliamo di dare fiducia all'Heerenveen per la possibilità di sfruttare meglio il terreno amico.

Pronostico: 1, quota 1,63.

Deportivo La Coruña-Levante: occasione importante per i galiziani

Il Deportivo La Coruña ospita il Levante in una partita che potrebbe essere decisa dagli episodi. La formazione galiziana avrà il sostegno del proprio pubblico e proverà a prendere il controllo della gara attraverso il possesso e la pressione offensiva.

Il Levante ha incontrato difficoltà lontano da casa e dovrà prestare particolare attenzione alle ripartenze e alle situazioni sulle palle inattive. Il Deportivo, dal canto suo, non potrà permettersi cali di concentrazione contro un avversario che possiede comunque le qualità per rendersi pericoloso.

Tra i tre segni della schedina è probabilmente quello che richiede maggiore prudenza, ma la nostra scelta rimane orientata verso i padroni di casa.

Pronostico: 1, quota 2,05.

Riepilogo della schedina

Verona-Catanzaro: 1 a 1,80

Heerenveen-Excelsior: 1 a 1,63

Deportivo La Coruña-Levante: 1 a 2,05

Quota totale indicativa: 6,01.