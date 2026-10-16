La tripla del venerdì punta in alto: tre segni 1X2 per una quota superiore a 8!
Una combinazione di Bundesliga, Serie B e calcio francese che promette una quota complessiva interessante
Eintracht-Colonia: i padroni di casa cercano il riscatto
L'Eintracht Francoforte riceve il Colonia in una sfida importante per ritrovare fiducia dopo una prestazione negativa nel precedente impegno. La formazione di casa deve soprattutto migliorare la propria gestione difensiva, evitando quelle disattenzioni che possono compromettere anche le partite affrontate con un buon approccio.
Il Colonia potrebbe provare a sfruttare proprio queste difficoltà, cercando di colpire negli spazi e di mantenere il risultato in equilibrio il più a lungo possibile.
Il Francoforte dispone comunque delle qualità offensive necessarie per mettere sotto pressione gli avversari. La capacità di sfruttare le occasioni create sarà determinante per portare a casa i tre punti.
La nostra scelta ricade sul successo dei padroni di casa, pur considerando questa partita una delle più delicate della tripla.
Pronostico: 1, quota 1,95.
Verona-Catanzaro: il momento delle due squadre orienta il pronostico
Il Verona affronta un Catanzaro reduce da un avvio di campionato particolarmente difficile. I risultati raccolti dalla formazione calabrese, soprattutto in trasferta, mettono in evidenza problemi di continuità e una fase difensiva che non sempre riesce a contenere gli attacchi avversari.
La squadra veneta ha invece ottenuto segnali incoraggianti nelle precedenti partite disputate in casa e proverà a confermare il proprio rendimento.
Il Verona dovrà cercare di indirizzare l'incontro senza concedere troppo spazio alle ripartenze del Catanzaro. Se riuscirà a mantenere equilibrio e intensità, avrà buone possibilità di conquistare l'intera posta in palio.
Tra i tre pronostici scelti, questo è quello che consideriamo più affidabile.
Pronostico: 1, quota 1,80.
Le Mans-Tolosa: gli ospiti cercano il colpo esterno
Il confronto tra Le Mans e Tolosa si presenta equilibrato, con due formazioni che arrivano all'appuntamento mostrando una certa vivacità offensiva. Le recenti partite di entrambe hanno prodotto diverse reti, un elemento che lascia immaginare una gara nella quale non mancheranno le opportunità da gol.
Il Le Mans potrà contare sul fattore campo e proverà a mettere in difficoltà gli avversari attraverso un atteggiamento aggressivo. Il Tolosa, però, possiede le caratteristiche per rendersi pericoloso anche lontano da casa, soprattutto quando riesce ad attaccare gli spazi lasciati liberi.
Scegliamo di puntare sulla vittoria degli ospiti, consapevoli che si tratta del risultato più impegnativo della nostra combinazione.
Pronostico: 2, quota 2,30.
Riepilogo della schedina
-
Eintracht-Colonia: 1 a 1,95
-
Verona-Catanzaro: 1 a 1,80
-
Le Mans-Tolosa: 2 a 2,30
Quota totale indicativa: 8,07
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS