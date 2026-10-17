Serie A, il pronostico di Juve-Lazio: bianconeri favoriti ma occhio alla combo
Dopo un sabato in compagnia di Roma, Inter e Napoli, ecco oggi scendere in campo gli altri pezzi da novanta della Serie A. La Lazio di Rino Gattuso, imbattuta con cinque vittorie e un pareggio, è ospite della Juve di Spalletti che vola in Europa League ma non in Serie A. Ecco il pronostico di Juventus-Lazio, in programma domenica 18 ottobre alle 20.45.
Comparazione quote: Juventus-Lazio 1X+Multigol 2-4
Per i bianconeri, oggi, una prima importante occasione per recuperare terreno da chi sta davanti. Ma dovrà “maneggiare con cura” il bel giocattolo laziale, che nelle tre trasferte giocate ha sempre centrato il parziale/finale X/2. Ovvero, sempre parità al riposo per poi sprintare nei secondi tempi. La Juve in casa vanta tre successi e un pareggio (1-1 col Milan), tra campionato ed Europa League. Complice il fattore campo, i bookie vedono favoriti Bremer e compagni anche se in un match del genere va considerata una soluzione più cauta. Ad esempio, la combo 1X+Multigol 2-4 a quota 1.74 sui Eplay24 e StarYes, a 1.72 su Snai.
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