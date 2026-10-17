Milan-Atalanta, vietato fermarsi per Amorim e Sarri: il pronostico

Un vero toccasana. I larghi successi centrati in Europa danno slancio a Milan e Atalanta , che si affrontano con il proposito di vincere e scalare posizioni in classifica. Ecco il pronostico di Milan-Atalanta , in programma domenica 18 ottobre a San Siro alle ore 18.00.

Comparazione quote: Milan-Atalanta Goal

I rossoneri hanno 12 punti, tre in più rispetto alla truppa di Sarri che viene da un doppio 3-1: al Venezia in campionato, al Pafos in Conference League. Nellle nove gare fin qui giocate dalla Dea, l’unico pareggio è arrivato nell’andata del playoff di Conference (0-0) contro l’Hapoel Tel Aviv. Poi un rendimento a corrente alternata, complici anche gli infortuni che continuano ad imperversare. Il Milan, mai ko in questo campionato, riparte dal bel poker calato a Salisburgo per battere un avversario che da anni lo mette in grossa crisi. Il Diavolo e la Dea non vogliono fermarsi per nessun motivo al mondo: il Goal, in questo contesto, sembra calzare a pennello. Almeno una rete per parte in Milan-Atalanta vale 1.66 per Eplay24, 1.63 per Bwin, 1.62 per MarathonBet.