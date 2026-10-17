Roma-Genoa, dopo Mourinho all'Olimpico arriva De Rossi: il pronostico

Sembrava fatta e invece, alla fine, è arrivata la delusione più grande. In vantaggio 3-1 sul Real Madrid la Roma, fino a una decina di minuti dalla fine, sembrava aver compiuto l’impresa. E invece, il match di Champions League di qualche giorno fa, si è concluso con gli spagnoli che in soli 7 minuti (dall’83’ al 90’) hanno accorciato le distanze, pareggiato e addirittura vinto l’incontro.