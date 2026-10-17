Roma-Genoa, dopo Mourinho all'Olimpico arriva De Rossi: il pronostico
Sembrava fatta e invece, alla fine, è arrivata la delusione più grande. In vantaggio 3-1 sul Real Madrid la Roma, fino a una decina di minuti dalla fine, sembrava aver compiuto l’impresa. E invece, il match di Champions League di qualche giorno fa, si è concluso con gli spagnoli che in soli 7 minuti (dall’83’ al 90’) hanno accorciato le distanze, pareggiato e addirittura vinto l’incontro.
Comparazione quote: Roma-Genoa segno 1
Dovendo riprendersi da questo colpo i giallorossi si rituffano stasera in campionato affrontando, all’Olimpico, il Genoa di Daniele De Rossi che, nell’ultimo turno ha battuto 2-1 la Fiorentina conquistando la prima vittoria nel torneo. Restando alla sola serie A sono solo 5 le reti messe fin qui a segno dai rossoblù (11 quelle incassate) contro le 14 realizzate da Malen e compagni (3 quelle subìte), un Malen assente questa sera per squalifica dopo l’espulsione rimediata a Como domenica scorsa. La Roma in classifica occupa il terzo posto a -2 da Inter e Lazio, il Genoa fa parte del quintetto di penultimi con 4 punti. Il segno 1, in sintonia con le quote, sembra obbligato. Il successo della squadra di Gasperini è in lavagna a 1.58 su Eplay24, a 1.55 da Eurobet e Sisal.
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