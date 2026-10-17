Serie A, Bologna-Inter: le migliori quote per il 2 nerazzurro

Se la Roma si dispera per l’esito della serata di Champions League l’Inter può sicuramente recriminare meno per come sono andate le cose nella loro sfida contro il Bruges . I belgi sono sempre stati in vantaggio e i nerazzurri sono riusciti ad agguantarli soltanto all’inizio, sull’1-1 allo scadere del primo tempo. Poi lo svantaggio è diventato di due reti con Lautaro Martinez prima e Bonny al 93’ capaci soltanto di dimezzarlo fino al 3-4 finale.

Comparazione quote: Bologna-Inter segno 2

Analogamente alla Roma l’Inter riparte in campionato oggi pomeriggio, però da prima in classifica, affrontando al Dall’Ara il Bologna che nell’ultimo turno è riuscito finalmente a centrare il primo successo stagionale espugnando (2-1) il Via del Mare a Lecce. Il bottino di reti dei rossoblù è modestissimo (5 reti all’attivo contro le 18 dell’Inter) anche se, in fatto di reti subìte la differenza diventa minima (7 al passivo per i felsinei, 8 per l’undici di Chivu). I nerazzurri nelle prime 6 giornate di campionato hanno fatto registrare 5 esiti Over 2,5 mentre il Bologna risponde con 4 Under 2,5. Gli emiliani, vale la pena ricordarlo, nelle 3 esibizioni casalinghe hanno collezionato una sconfitta (all’esordio contro la Lazio) e due pareggi (2-2 con il Sassuolo prima e 1-1 con il Torino poi) e, se si vuol dare ascolto alle quote, non sembra questa l’occasione giusta per festeggiare la vittoria. Il 2, infatti, è offerto a 1.57 da Eplay2 e AdmiralBet, a 1.55 da Bet365.