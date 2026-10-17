Schedina di sabato, tre pronostici per una quota x5!
Gol a Bologna, almeno tre reti all'Olimpico e una vittoria esterna in Francia per una terzina da seguire nel sabato di campionato
Bologna - Inter: pronostico Gol
Bologna e Inter si affrontano in una partita che potrebbe offrire diverse occasioni da rete. I nerazzurri hanno dimostrato di possedere un attacco capace di trovare soluzioni anche nelle trasferte più impegnative, ma non sempre riescono a mantenere la stessa efficacia nella fase difensiva.
Il Bologna, soprattutto davanti al proprio pubblico, può mettere in difficoltà gli avversari attraverso intensità, organizzazione e rapide ripartenze. La squadra emiliana dovrà prestare attenzione alla qualità offensiva dell'Inter, ma ha le possibilità per trovare almeno una rete.
Piuttosto che scegliere una vincente in un confronto potenzialmente equilibrato, preferiamo concentrarci sulla possibilità che entrambe le formazioni riescano a segnare.
Il nostro pronostico è Gol a quota 1,68.
Roma - Genoa: pronostico Over 2,5
La Roma ospita il Genoa in una sfida nella quale i giallorossi partono favoriti, ma il nostro interesse si concentra sul numero complessivo delle reti. La formazione capitolina dispone di qualità offensive importanti, soprattutto quando riesce ad aumentare il ritmo e ad attaccare con diversi uomini.
Il Genoa potrebbe cercare di limitare il possesso avversario, ma non è una squadra da sottovalutare nelle ripartenze. Un eventuale vantaggio romanista potrebbe costringere gli ospiti a scoprirsi, aumentando gli spazi e le possibilità di vedere altre occasioni.
Per questa ragione preferiamo evitare il segno 1, che presenta una quota troppo bassa per la nostra selezione, e puntare su almeno tre gol complessivi nella partita.
Il pronostico è Over 2,5 a quota 1,61.
Troyes - Lens: pronostico 2
Il Lens affronta il Troyes con l'obiettivo di proseguire il proprio percorso positivo. Gli ospiti arrivano da una vittoria importante contro il Lione, mentre il Troyes ha recentemente incassato una sconfitta senza riuscire a segnare.
La differenza tra le due squadre emerge soprattutto nella capacità di produrre occasioni e trasformarle in risultati. Il Lens ha dimostrato maggiore efficacia contro avversari competitivi, mentre il Troyes deve ancora trovare una migliore continuità difensiva.
La trasferta presenta le sue difficoltà, ma il momento delle due formazioni ci porta a preferire il successo degli ospiti.
Scegliamo il segno 2 del Lens a quota 1,84.
Riepilogo della schedina
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Bologna - Inter: Gol a quota 1,68
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Roma - Genoa: Over 2,5 a quota 1,61
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Troyes - Lens: 2 a quota 1,84
Quota totale della terzina: 4,98
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