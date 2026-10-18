Nottingham Forest-Arsenal, c'è una statistica dei Gunners che orienta il pronostico

Comparazione quote: Nottingham-Arsenal 2 primo tempo

In pratica, dopo il debutto in campionato contro il Coventry (2-0 al riposo, 3-0 finale) la squadra di Arteta non è più andata in vantaggio all’intervallo nelle successive sette gare giocate tra Premier e Champions. Dal conteggio resta volutamente fuori la gara di EFL Cup vinta agevolmente contro l’Ipswich, lì i londinesi erano avanti di due gol al duplice fischio. Oggi l’Arsenal fa visita al Nottingham Forest che viene da due sconfitte e curiosità, al pari degli uomini di Arteta non ha ancora mai fatto registrare l’esito 2 primo tempo. Quale miglior occasione di questa per veder azzerato il “ritardo”? Il vantaggio dei Gunners a metà gara paga 2.10 su Eplay24, 2.05 su Bwin e William Hill. Per chi si “accontenta” del segno 2 finale l’offerta è di 1.60 su Eplay24, Bet365 e Planetwin.