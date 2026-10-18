Pronostici domenica, quota che sfiora il x4! Tre grandi sfide tra Premier League e Serie A

Il Brighton vuole sfruttare il fattore campo per consolidare la propria posizione nelle zone alte della Premier League. I padroni di casa hanno mostrato una buona capacità di costruire occasioni e arrivano a questa sfida con una classifica decisamente migliore rispetto a quella del Crystal Palace.

Gli ospiti devono fare i conti con alcune assenze, tra cui quella di Mateta, che riduce le alternative offensive. Il Brighton dovrà comunque prestare attenzione alle ripartenze degli avversari, soprattutto nelle fasi in cui alzerà il baricentro. Il rendimento interno e la maggiore continuità fanno pendere la bilancia verso i padroni di casa.

Pronostico: 1, quota 1,53.

Nottingham Forest - Arsenal: pronostico 2

L'Arsenal affronta una trasferta insidiosa contro un Nottingham Forest che fatica a trovare continuità. I Gunners hanno vinto cinque delle prime sei partite di Premier League e arrivano dal successo europeo contro il Lille, due risultati che confermano la solidità della squadra di Arteta.

Il Forest ha raccolto appena cinque punti nelle prime sei giornate e deve migliorare soprattutto nella gestione delle occasioni create. L'Arsenal deve invece fare attenzione alle assenze in difesa e a un campo sul quale, nelle ultime stagioni, non è sempre riuscito a imporsi. La differenza di qualità e il momento delle due squadre giustificano comunque la preferenza per il successo esterno.

Pronostico: 2, quota 1,55.

Milan - Atalanta: pronostico Gol

A San Siro si affrontano due formazioni che dispongono di soluzioni offensive importanti. Il Milan cerca maggiore continuità dopo alcuni pareggi in campionato, mentre l'Atalanta ha le caratteristiche per mettere in difficoltà la retroguardia rossonera, soprattutto quando trova spazi per ripartire.

I precedenti recenti suggeriscono una partita potenzialmente aperta. Entrambe le formazioni hanno giocatori capaci di incidere negli ultimi trenta metri e il mercato Gol offre una soluzione interessante senza dover individuare necessariamente la vincente. Per questa terzina scegliamo almeno una rete per parte.

Pronostico: Gol, quota 1,65.

Riepilogo della schedina: Brighton 1 (1,53), Nottingham Forest-Arsenal 2 (1,55), Milan-Atalanta Gol (1,65).

Quota totale: 3,91