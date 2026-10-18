La terzina della domenica è una quota x6,52! Como, Manchester United e Liga
Tre partite dall'esito interessante tra Serie A, Premier League e campionato spagnolo per una multipla superiore a quota sei
Fiorentina - Como: pronostico 2
Il Como arriva a Firenze con una classifica migliore e una fiducia superiore rispetto ai viola. La formazione lombarda ha raccolto undici punti nelle prime sei giornate, mentre la Fiorentina ne ha conquistati soltanto quattro, un rendimento che rende delicato anche l'appuntamento davanti al proprio pubblico.
La squadra di Fàbregas può sfruttare la propria organizzazione nella circolazione del pallone e la capacità di attaccare gli spazi. Bisognerà valutare gli effetti degli impegni europei e alcune assenze, tra cui quella di Diao. La Fiorentina ha comunque qualità per reagire, ma la continuità mostrata finora dagli ospiti ci porta a scegliere il segno 2.
Pronostico: 2, quota 2,09.
Leeds - Manchester United: pronostico Gol
La sfida di Elland Road presenta un equilibrio che rende complicato scegliere un vincitore. Il Leeds può contare sulla spinta del proprio pubblico, mentre il Manchester United dispone di maggiore qualità individuale, ma non sempre riesce a mantenere compattezza tra i reparti.
La partita potrebbe svilupparsi su ritmi elevati, soprattutto se una delle due formazioni dovesse sbloccare presto il risultato. Il Leeds ha bisogno di sfruttare le occasioni casalinghe, mentre gli ospiti possono trovare spazi quando la squadra di casa si scopre. Per questo preferiamo il mercato Gol al risultato finale.
Pronostico: Gol, quota 1,60.
Osasuna - Racing Santander: pronostico 1
L'Osasuna cerca punti importanti davanti ai propri tifosi contro un Racing Santander che vuole dimostrare di poter competere anche su un campo difficile. I padroni di casa partono favoriti, ma non si tratta di una partita dal risultato scontato.
La gestione dei duelli a centrocampo sarà fondamentale. L'Osasuna dovrà cercare di imporre il proprio ritmo senza concedere ripartenze agli ospiti, mentre il Racing potrebbe puntare su un atteggiamento prudente per restare in partita il più a lungo possibile. Il fattore campo orienta la nostra scelta verso il successo della formazione di Pamplona.
Pronostico: 1, quota 1,95.
Riepilogo della schedina: Fiorentina-Como 2 (2,09), Leeds-Manchester United Gol (1,60), Osasuna-Racing Santander 1 (1,95).
Quota totale: 6,52.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS