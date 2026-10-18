La terzina della domenica è una quota x6,52! Como, Manchester United e Liga

Fiorentina - Como: pronostico 2

Il Como arriva a Firenze con una classifica migliore e una fiducia superiore rispetto ai viola. La formazione lombarda ha raccolto undici punti nelle prime sei giornate, mentre la Fiorentina ne ha conquistati soltanto quattro, un rendimento che rende delicato anche l'appuntamento davanti al proprio pubblico.