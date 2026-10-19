Serie A, Monza-Cagliari: Goal o No Goal? Ecco il pronostico

Comparazione quote: Monza-Cagliari No Goal

Vincere, dunque, per i brianzoli è un obbligo ma l’impresa non è delle più agevoli. Il Cagliari, e questa è una notizia, ha incassato finora soltanto 3 reti e propone, al momento (insieme alla Roma), la miglior difesa della serie A. Certo le reti realizzate sono soltanto 6 (uno dei peggiori attacchi) e questo consente al Monza di aspirare a un risultato utile (per la cronaca le reti all’attivo dei lombardi sono 9 contro le 15 al passivo). Gli isolani, finora, hanno perso soltanto contro l’Inter e sono reduci dal pareggio (1-1) contro la Juventus mentre il Monza ha fin qui battuto soltanto il Sassuolo (2-1, davanti ai propri tifosi) ma è doveroso ricordare che l’undici guidato da Juric ha giocato fin qui 4 gare in trasferta e soltanto 2 in casa. L’ultima annotazione riguarda ancora una volta il Monza che in sei gare di campionato ha fatto registrare altrettanti esiti Goal. Forse potrebbe essere arrivato il momento del primo No Goal. Un esito offerto a 1.98 da Eplay24, a 1.97 da Betsson, a 1.95 da Bwin e Bet365.