Gol tra Monza e Parma: la doppia del lunedì vale quota x3,33!

Il Monza deve dare continuità al rendimento davanti al proprio pubblico. Il successo per 2-1 sul Sassuolo aveva portato tre punti importanti, ma il successivo 3-1 subito contro la Lazio ha confermato le difficoltà della fase difensiva. Dopo sei giornate i brianzoli hanno quattro punti, nove gol segnati e quindici incassati: una produzione offensiva discreta, accompagnata però da una media di 2,5 reti subite a partita.

Il dato più significativo per questa scelta è che tutti e sei gli incontri del Monza hanno visto segnare entrambe le squadre. La formazione di Juric riesce quindi a trovare la porta anche quando il risultato non le sorride. L’assenza per squalifica di Lucchesi aggiunge una difficoltà alla gestione del reparto arretrato.

Il Cagliari arriva invece da tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro giornate. L’1-1 con la Juventus ha portato i sardi a tredici punti, con sei reti realizzate e appena tre subite. Proprio la solidità degli ospiti rappresenta il principale ostacolo al pronostico.

La scelta del Gol nasce dall’incrocio tra la continuità realizzativa del Monza e le sue concessioni difensive. Rispetto all’Over 2,5, permette inoltre di tenere aperto lo scenario dell’1-1, coerente con un Cagliari capace di contenere il numero delle occasioni.

Pronostico: Gol. Quota: 1,80.

Parma-Torino

Alle 20:45 il Parma ospita il Torino con l’obiettivo di ripartire dopo il 3-0 subito contro l’Inter. I quattro punti raccolti nelle prime sei giornate sono arrivati tutti in casa: pareggio per 1-1 con il Monza e vittoria per 2-1 sul Genoa. Il fattore Tardini assume quindi un peso concreto nella valutazione di una squadra che ha segnato soltanto quattro reti complessive.

Il Torino si presenta con sette punti e una ripresa recente, testimoniata dall’1-1 sul campo del Bologna e dal 2-1 ottenuto contro l’Udinese. Il bilancio offensivo è di sette gol, quello difensivo di nove reti incassate. I granata hanno sempre subito gol nelle prime sei giornate, segnando in cinque occasioni.

Il mercato Gol è stato centrato anche in tutte e tre le trasferte del Torino. È il dato che sostiene maggiormente la selezione: gli ospiti hanno trovato la rete lontano da casa, senza riuscire a mantenere inviolata la propria porta.

Resta da considerare la scarsa prolificità del Parma. Per questo il pronostico si appoggia soprattutto alle risposte offerte nelle ultime due gare interne, senza presupporre una partita ricca di segnature. Anche qui, un pareggio per 1-1 sarebbe sufficiente.

Pronostico: Gol. Quota: 1,85.

La doppia comprende:

Monza-Cagliari Gol a 1,80

Parma-Torino Gol a 1,85

Quota complessiva: 3,33.