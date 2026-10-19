Parma in equilibrio e Tottenham vincente: la doppia vale quota x3,12!

Il Parma cerca una risposta dopo la sconfitta per 3-0 contro l’Inter. Il bilancio delle prime sei giornate è di quattro punti, quattro gol segnati e dieci subiti: numeri che descrivono un avvio complicato, soprattutto nella capacità di trovare continuità offensiva.

Il Tardini ha però regalato gli unici risultati positivi. Il pareggio per 1-1 contro il Monza e la vittoria per 2-1 sul Genoa hanno prodotto tutti i punti raccolti finora. Il rendimento casalingo offre quindi un motivo per attendersi maggiore equilibrio rispetto all’ultima trasferta.

Il Torino arriva invece con sette punti, sette reti realizzate e nove incassate. Il successo per 2-1 contro l’Udinese e il precedente pareggio per 1-1 a Bologna indicano una squadra capace di trovare la porta, ma ancora esposta alle risposte avversarie.

La scelta del pareggio all’intervallo si basa sull’ipotesi di una prima frazione senza una supremazia netta. Il Parma deve ritrovare compattezza dopo i tre gol incassati nell’ultima giornata, mentre il Torino affronta una squadra che in casa ha ottenuto i suoi risultati migliori.

I dati complessivi suggeriscono prudenza nell’attribuire un vantaggio marcato a una delle due formazioni nei primi 45 minuti. Non costituiscono, però, una statistica specifica sui pareggi all’intervallo: il segno X resta una lettura dell’incontro.

La selezione richiede qualsiasi risultato di parità al termine del primo tempo, dallo 0-0 all’1-1. Il risultato della ripresa non modifica l’esito della giocata.

Pronostico: X primo tempo. Quota: 2,05.

Tottenham-Coventry

Il Tottenham arriva alla sfida con la necessità di conquistare la prima vittoria in campionato. Le prime sei giornate hanno prodotto tre pareggi, tre sconfitte e appena tre punti, con tre gol segnati e nove subiti.

Il problema più evidente riguarda la concretezza offensiva. Gli Spurs hanno effettuato 83 tiri nelle prime sei partite, trasformandone soltanto tre in gol. Il volume delle conclusioni offre una base da cui ripartire, ma per vincere serviranno maggiore precisione e occasioni più pulite.

Il pareggio per 1-1 sul campo del Manchester United, raggiunto grazie alla rete di Solanke, rappresenta un segnale di reazione. Il fattore campo può aiutare, anche se nelle prime tre gare interne il Tottenham ha raccolto soltanto un punto.

Il Coventry si presenta con sei punti e una fiducia in crescita. Dopo quattro sconfitte consecutive sono arrivate le vittorie contro Nottingham Forest e Newcastle, quest’ultima con un netto 4-1.

La distribuzione delle reti invita però a distinguere il rendimento casalingo da quello esterno: quattro dei cinque gol complessivi sono arrivati contro il Newcastle, mentre nelle tre trasferte il Coventry ha segnato una sola volta.

Il segno 1 punta sulla capacità del Tottenham di sfruttare meglio le occasioni davanti al proprio pubblico. La crescita degli ospiti e le assenze di Savio e Bergvall rendono la sfida impegnativa: per ottenere il successo, gli Spurs dovranno migliorare concretamente rispetto all’avvio di stagione.

Pronostico: 1. Quota: 1,52.

Riepilogo

Parma-Torino: X primo tempo, quota 2,05

Tottenham-Coventry: 1, quota 1,52

Quota totale: 3,12