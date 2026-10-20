Champions League, il Porto cerca la svolta e i gol completano la terzina  

Il Porto torna davanti al proprio pubblico dopo due sconfitte europee che rendono particolarmente importante l’appuntamento di martedì alle 21:00. Manchester City e Betis hanno lasciato i portoghesi a zero punti, ma il confronto con il PSV offre un’occasione concreta per muovere la classifica. Il vantaggio del campo si accompagna a una preparazione più distesa: i padroni di casa non hanno disputato gare di campionato nel fine settimana.

Gli olandesi arrivano invece dalla sconfitta contro l’ADO Den Haag, un risultato che ha complicato l’inseguimento al Feyenoord in Eredivisie. Anche l’indisponibilità di Pepi limita le alternative offensive a disposizione. Il Porto dovrà evitare di concedere spazi alle ripartenze, ma ha le condizioni per prendere l’iniziativa e mantenere gli avversari sotto pressione. La scelta resta sul successo interno, senza aggiungere vincoli sul numero delle reti.

Pronostico: 1, quota 1,55.

Liverpool-Villarreal, ad Anfield spazio al Gol

Il Liverpool cerca la terza vittoria consecutiva nella competizione, ma il suo percorso racconta anche una squadra che concede occasioni. Dopo il 2-1 contro l’Atlético Madrid è arrivato il 6-3 sul campo del LASK: otto reti realizzate e quattro subite rappresentano un bilancio offensivo importante, accompagnato da una tenuta difensiva ancora migliorabile.

Il Villarreal ha segnato in entrambe le precedenti giornate, prima nella sconfitta per 3-2 a Dortmund e poi nel successo per 3-1 contro il Napoli. Lo 0-0 con l’Elche nell’ultimo turno di campionato invita a non dare per scontata la continuità realizzativa degli spagnoli, che devono anche fare i conti con le assenze di Pépé e Buchanan.

La spinta del Liverpool può comunque creare una partita nella quale gli ospiti trovino occasioni in transizione.

Per il confronto di martedì alle 21:00, la preferenza va a entrambe le squadre a segno.

Pronostico: Gol, quota 1,61.

Lille-Galatasaray, le difese restano sotto osservazione

Mercoledì alle 18:45 si affrontano due squadre ancora senza punti. Il Lille ha incassato sei reti nelle prime due giornate, il Galatasaray sette: numeri che evidenziano quanto sia stato complicato contenere gli attacchi avversari. Entrambe hanno invece segnato due volte.

Il contesto suggerisce una gara nella quale il primo gol potrebbe cambiare rapidamente gli equilibri. Perdere ancora renderebbe più difficile la rincorsa alle posizioni utili, mentre una vittoria permetterebbe di riaprire il percorso europeo. Questa esigenza può spingere la squadra eventualmente in svantaggio ad aumentare il numero degli uomini nella metà campo avversaria.

Il Lille può sfruttare il sostegno del proprio pubblico, ma il Galatasaray ha già trovato la rete contro Sporting e Barcellona. Il mercato Gol appare coerente con le fragilità emerse, lasciando aperto qualsiasi esito finale.

Pronostico: Gol, quota 1,55.

Riepilogo della terzina

Porto - PSV: 1, quota 1,55.

Liverpool - Villarreal: Gol, quota 1,61.

Lille - Galatasaray: Gol, quota 1,55.

Moltiplicatore totale: x3,87.