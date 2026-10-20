Champions League, Istanbul e Parigi guidano la corsa al tris  

Le ultime tre partite interne del Fenerbahçe, considerando tutte le competizioni, hanno prodotto due successi e un pareggio. È un rendimento che offre qualche riferimento positivo, pur senza cancellare quanto accaduto in Inghilterra. Dall’altra parte, lo Slavia Praga ha perso contro Lens e Sabah, concedendo complessivamente cinque gol.

La scelta del segno 1 si appoggia al fattore campo e alla possibilità che i padroni di casa riescano a prendere il controllo del confronto. La recente sconfitta europea suggerisce però di mantenere il pronostico essenziale: basta una vittoria, anche di misura, senza pretendere una goleada.

Pronostico: 1, quota 1,57.

PSG-Barcellona, la doppia chance protegge il pareggio

Il Parco dei Principi ospita martedì alle 21:00 una sfida tra due attacchi partiti fortissimo nella competizione. Il PSG ha segnato dieci reti nei primi due turni, il Barcellona nove. Entrambe sono a punteggio pieno e arrivano al confronto diretto con argomenti sufficienti per cercare un altro risultato positivo.

I francesi hanno già mostrato la capacità di incidere contro un’avversaria di primo piano, vincendo 4-2 sul campo del Manchester City. Il Barcellona, però, dispone della qualità necessaria per mettere sotto pressione anche la difesa parigina e impedire ai padroni di casa di controllare ogni fase della partita.

L’1X tiene insieme il vantaggio ambientale del PSG e la possibilità che il confronto rimanga in equilibrio. Non occorre quindi una vittoria francese: anche un pareggio rende valida la selezione. Una soluzione che permette di affrontare il big match senza legare la terzina a un solo vincitore.

Pronostico: 1X, quota 1,54.

Sporting-LASK, gli austriaci possono trovare spazio

Lo Sporting affronta il turno di mercoledì alle 21:00 dopo aver battuto Galatasaray e Lens, con cinque gol segnati e uno subito. Il bilancio europeo dei portoghesi è positivo, ma il rendimento complessivo della stagione mostra una difesa che non sempre riesce a mantenere la porta inviolata.

Il LASK arriva dalla spettacolare sconfitta per 6-3 contro il Liverpool. Un risultato che espone i limiti degli austriaci nella gestione della fase difensiva, ma conferma anche la capacità di costruire occasioni e segnare contro una squadra di grande qualità.

Lo Sporting ha buone ragioni per cercare subito il controllo del match. Se riuscirà ad alzare stabilmente il baricentro, gli ospiti potrebbero trovare qualche opportunità negli spazi lasciati alle spalle della pressione. Il gol del LASK rimane il passaggio decisivo della selezione, sostenuto dalla sua produzione offensiva recente.

Pronostico: Gol, quota 1,72.

Riepilogo della terzina

Fenerbahçe - Slavia Praga: 1, quota 1,57.

PSG - Barcellona: 1X, quota 1,54.

Sporting - LASK: Gol, quota 1,72.

Moltiplicatore totale: x4,16.