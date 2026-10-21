Champions League, Lille e Betis guidano una terzina da gol

Il confronto delle 18:45 mette di fronte due formazioni ancora senza punti. Il Lille ha perso 3-2 contro il Betis e 3-0 sul campo dell’Arsenal; il Galatasaray ha incassato un 3-1 dallo Sporting e un 4-1 dal Barcellona. Il bilancio difensivo pesa: sei reti subite dai francesi e sette dai turchi nelle prime due giornate.

La qualità degli avversari affrontati invita a leggere questi numeri con attenzione, ma entrambe devono trovare maggiore solidità. Il Lille arriva dall’1-1 con il Brest, mentre il Galatasaray ha appena vinto 1-0 in campionato. I turchi, inoltre, sono riusciti a segnare in entrambe le precedenti uscite europee.

La necessità di muovere la classifica può favorire una partita nella quale nessuna delle due rinunci a cercare la porta. Le indicazioni suggeriscono di restare sul Gol, senza aggiungere una condizione sul numero complessivo delle reti: anche l’1-1 sarebbe sufficiente.

Pronostico: Gol, quota 1,57.

Club Brugge - Lens, gli attacchi possono trovare spazio

Il Brugge ha già disputato due partite europee ricche di occasioni: prima la sconfitta per 3-2 contro l’Aston Villa, poi il successo per 4-3 contro l’Inter. Sei reti realizzate e sei incassate raccontano una squadra capace di creare problemi ad avversari importanti, ma ancora vulnerabile nella propria area.

Tresoldi ha firmato una tripletta a San Siro, portandosi a nove gol in dodici presenze stagionali. Il Lens arriva invece dal 3-1 al Troyes e, anche nella sconfitta contro lo Sporting, aveva prodotto 17 tiri e sei conclusioni nello specchio.

Le assenze di Ordóñez e Meijer riducono le alternative difensive dei belgi. La soglia dei tre gol appare coerente con le caratteristiche dell’incontro, senza dover aggiungere l’obbligo che entrambe le squadre segnino.

Pronostico: Over 2,5, quota 1,54.

Betis - Feyenoord, due attacchi che hanno già lasciato il segno

Il Betis ha aperto la Champions con due vittorie per 3-2, contro Lille e Porto. Il Feyenoord ha invece perso 5-1 a Barcellona prima di superare il Como per 3-2. Le prime giornate hanno mostrato una buona capacità di segnare, accompagnata però da concessioni difensive frequenti.

Anche gli ultimi risultati in campionato seguono questa direzione: gli andalusi arrivano dal 5-2 subito contro il Barcellona, gli olandesi dal successo per 4-3 sul Telstar. L’assenza di Cucho Hernández limita le opzioni del Betis, che conserva comunque diverse soluzioni offensive.

La combinazione scelta richiede almeno tre reti complessive ed entrambe le squadre a segno. Il semplice 1-1 non basta, mentre risultati come 2-1, 1-2 e 2-2 soddisfano entrambe le condizioni.

Pronostico: Gol + Over 2,5, quota 1,60.

Riepilogo della terzina

Lille - Galatasaray: Gol, quota 1,57.

Club Brugge - Lens: Over 2,5, quota 1,54.

Betis - Feyenoord: Gol + Over 2,5, quota 1,60.

Moltiplicatore totale: x3,87.