Conference League, il pronostico di Ajax-Atalanta: gli olandesi segnano sempre, la Dea... quasi

Non solo Europa League ma stasera tocca anche alla Conference League con l’Atalanta che, dopo aver battuto 3-1 il Pafos all’esordio nella competizione, trova adesso un avversario decisamente più impegnativo. Si tratta dell’ Ajax che invece, sette giorni fa, nella sua prima esibizione europea, è caduto (1-2) sul campo dell’ Hajduk di Spalato. Ecco quote e pronostico di Ajax-Atalanta .

Comparazione quote: Ajax-Atalanta Goal+Over 2,5

I “Lancieri” sono passati attraverso due turni preliminari e nelle 14 gare ufficiali disputate dall’andata del primo di essi sono sempre andati a segno almeno una volta regalando ben 12 Over 2,5. L’Atalanta ha giocato meno gare (compreso il playoff qualificazione Conference) e in queste 10 esibizioni totali sono rimasti a secco in un paio di occasioni.

Esattamente come per la partita del Milan anche qui quote favorevoli al segno 1 ma con premio elevato: pari a 2.05 su Eplay24 e GoldBet, 2.00 su Bet365. Occhi puntati su Goal e Over 2,5: la combo che lega i due esiti è offerta a 1.77 da Eplay24 e NetBet, a 1.80 da Sisal.