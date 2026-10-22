Europa League, Juventus-Rennes: sorriso Spalletti? Ecco cosa dicono le quote

In campionato le cose per la Juventus non vanno troppo bene. Domenica scorsa è arrivato infatti il ko interno (0-3) per mano della Lazio che fa seguito all’1-1 rimediato a Cagliari nel turno precedente. In totale un solo punto conquistato dopo la sosta per le Nazionali che portano a 2 il totale delle sconfitte e dei pareggi nelle prime 7 giornate di serie A. Per fortuna dei bianconeri è andata decisamente meglio nelle due esibizioni di Europa League con il 5-0 inflitto al Nijmegen all’esordio e il 2-1 al Celta nell’incontro successivo.