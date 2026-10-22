Europa League, il pronostico di Celtic-Celta: chi perde rischia grosso

Comparazione quote: Celtic-Celta Goal

Gli scozzesi nelle prime due esibizioni in Europa League hanno rimediato due pesanti ko, il primo in casa contro il Ferencvaros (1-3) e il secondo a Lisbona contro il Benfica (1-4). Se Atene (il Celtic) piange, Sparta (il Celta) non ride. La formazione di Vigo, infatti, ha esordito perdendo 0-1 a Cipro contro l’Omonia e ha poi concesso il bis in casa contro la Juventus (1-2). Zero punti una, zero punti l’altra... va da sè che stasera chi perde rischia grosso già dopo soli 270 minuti mentre chi conquista i 3 punti comincia ad alimentare speranze di qualificazione. In questi casi c’è da provare il Goal, offerto a 1.62 da Eplay24, Eurobet e Lottomatica.