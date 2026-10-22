Torino-Monza, Simeone contro Varela: migliori quote e pronostico

Contro Udinese e Parma il Torino è stato bravo ad approfittare del momento di difficoltà attraversato dalle due squadre (davvero gravi gli errori commessi sui gol granata). Venerdì gli uomini di Ignazio Abate sono chiamati a ripetersi contro un Monza che sbarca in Piemonte col vento in poppa, forte dei 4 gol rifilati al Cagliari. Ecco il pronostico di Torino-Monza .

Comparazione quote: Torino-Monza Goal

Per gli uomini di Juric si è trattato del primo No Goal in campionato, dopo una striscia di 6 Goal consecutivi. Il Torino, al pari dei brianzoli, gradisce l’Over 2,5 ma, curiosità, insieme al Parma resta l‘unica formazione del campionato a non aver ancora fatto registrare l’Over 3,5. Dalle squadre ai singoli perché meritano un plauso Gustavo Varela (6 gol finora) e il Cholito Simeone, che si è sbloccato al Tardini realizzando una doppietta (splendida la seconda rete). Il Goal in questo contesto ci può stare: quota 1.73 su Eplay24, 1.72 su BetFlag e Planetwin. In alternativa occhi puntati sulla combo 1X+Multigol 1-4: un'opzione offerta a 1.60 da Eplay24 e Netwin, a 1.52 da Sisal.