Pronostico Lazio-Parma, per i bookie tra Gattuso e Gilardino finirà così...

Comparazione quote: Lazio-Parma segno 1

Mai la Lazio nella sua storia aveva vinto sei delle prime sette partite di campionato. Non solo, i biancocelesti possono contare sulla seconda miglior difesa del torneo: 4 gol al passivo contro i 3 della Roma. Il Parma con Gilardino in panchina non solo - finora - non ha risolto i problemi in zona gol ma anche peggiorato le statistiche sui gol subìtI: 6 negli ultimi 180 minuti contro i 7 delle precedenti 5 partite. Anche la storia non è alleata dei ducali, mai vittoriosi negli ultimi 10 viaggi nella Capitale di fede biancoceleste: otto ko e due pareggi. Per le quote sarà vittoria Lazio a quota 1.40 su Eplay24 e Snai, a 1.38 su Eurobet. L'1 primo tempo (collezionato dalla Lazio contro Genoa, Milan e Monza) fa salire il premio a 1.90.