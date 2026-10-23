Pronostici Bundesliga, Stoccarda-M'gladbach chiama l'1 ma occhio alla super quota

Avvio di stagione nero, anzi nerissimo per i “Neri” del Borussia M’gladbach che dopo sei giornate di Bundesliga sono ancora fermi al palo con... zero punti in classifica! E, a proposito di fermi al palo, “Die Fohlen” (i puledri, così sono soprannominati i giocatori del M’gladbach) non solo hanno fin qui perso tutte le partite disputate ma hanno anche realizzato 8 reti incassandone 20 meritandosi per ora anche la maglia nera come peggior difesa del torneo .

Comparazione quote: Stoccarda-M'gladbach No Goal