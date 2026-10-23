Alaves-Malaga, pronostico "chance mix": di che si tratta e la quota prevista

Comparazione quote: Alaves-Malaga X primo tempo o X finale

Il Malaga, infatti, è ultimo in classifica, con 4 punti conquistati in 9 partite senza riuscire mai a vincerne una mentre l’Alaves, che è più su in classifica, è decisamente crollato nel rendimento mettendo insieme un solo punto nelle ultime 5 esibizioni dopo averne conquistati 10 nelle prime 4. Una striscia recente assai deludente caratterizzata anche da 5 segni X consecutivi alla fine del primo tempo che diventano 7 se si considerano anche i 2 fatti registrare dall’Alaves nelle prime due giornate di campionato. Doveroso segnalare anche che, a fronte di tanti segni X al 45’, l’Alaves non ha ancora mai pareggiato in casa mentre il Malaga ha preso fin qui un solo punto in trasferta, 1-1 sul campo del Celta Vigo. Per le quote, inevitabilmente, è il segno 1 che si lascia preferire (è proposto mediamente a 1.65) ma, nell’ottica di quanto descritto un attimo fa, si potrebbe anche considerare l’ipotesi X al 45’ o X al 90’. Un’opzione quotata a 1.76 da Eplay24 e Netwin, a 1.75 da Snai.