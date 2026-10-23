Pronostico Empoli-Vicenza, Andreoletti a caccia della prima vittoria da allenatore dei toscani
Vincere per risalire in classifica. Questo l’obiettivo di Empoli e Vicenza, di fronte stasera al Castellani per l’anticipo dell’ottava giornata di Serie B.
Comparazione quote: Empoli-Vicenza 1X+Under 4,5
L'Empoli ha sei punti all'attivo contro i sette del Vicenza, che nelle quattro trasferte disputate ha sempre fatto registrare l'Over 2,5. Ad essere precisi, nelle quattro gare esterne giocate dai veneti è sempre uscito il Multigol 3-4. I toscani pareggiando ad Ascoli hanno conquistato il primo punto della gestione Andreoletti, il debutto del mister era stato amaro a causa del ko casalingo (2-4) rimediato per mano del Palermo capolista. L'Empoli ha le carte in regola per conquistare almeno un punto nella sfida con il Vicenza (due pareggi e due sconfitte lontano dal Menti), pertanto il consiglio è di valutare la combo 1X+Under 4,5 a quota 1.56 su Eplay24 e StarYes, a 1.45 su Sisal e Snai.
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