Pronostico Napoli-Roma, occhi puntati sul numero di reti nel big match del Maradona
Il derby del Sud è il piatto forte dell’ottava giornata di Serie A. A fare gli onori di casa è l’undici di Max Allegri, a quota 10 punti in classifica contro i 17 dei giallorossi di Gasperini che si presentano imbattuti al Maradona. Ecco il pronostico di Napoli-Roma, in programma sabato 24 ottobre alle ore 18.00.
Comparazione quote: Napoli-Roma Multigol 2-3
Entrambe reduci da una vittoria in Champions League, Napoli e Roma non vogliono fermarsi. Statistiche alla mano, si registra un comune feeling con il No Goal, esito collezionato negli ultimi 180 minuti. Da segnalare che la Roma, miglior difesa del torneo con 3 gol subìti, non ha ancora incassato una rete nel primo tempo. L’ipotesi che il Napoli riesca ad andare a segno prima del riposo vale oltre 2 volte la posta. Tra Under e Over 2,5 le quote sono piuttosto bilanciate e, in casi del genere, può rivelarsi vincente la strategia del Multigol 2-3. L’eventualità che Napoli-Roma finisca con due o tre reti totali (condizione soddisfatta dai seguenti risultati: 2-0, 2-1, 3-0, 1-1, 0-2, 1-2, 0-3) è quotata a 1.84 da Eplay24 e Netwin, a 1.95 da Snai.
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