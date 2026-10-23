Gol tra Italia e Francia: la terzina del venerdì vale 4,54

L’Empoli deve ritrovare solidità davanti al proprio pubblico. Le ultime due partite interne di campionato hanno prodotto altrettante sconfitte, contro Arezzo e Palermo, con cinque reti complessivamente subite. Il 2-4 contro i rosanero ha evidenziato una squadra capace di segnare, ma ancora troppo vulnerabile quando deve proteggere la propria area.

Il Vicenza arriva con una serie di sei giornate senza vittorie, ma ha trovato almeno una rete nelle ultime tre trasferte. Le difficoltà delle due squadre nel dare continuità ai risultati rendono interessante il mercato Gol: l’Empoli ha bisogno di reagire, mentre i veneti possono trovare occasioni contro una difesa poco stabile.

Pronostico: Gol, quota 1,67

Brest - Nizza: i numeri favoriscono entrambe a segno

Il Brest ha chiuso con entrambe le squadre a segno sei delle prime sette partite di Ligue 1. È il dato centrale dell’analisi: i padroni di casa hanno mostrato una buona capacità di trovare la porta, senza riuscire ancora a completare una gara di campionato senza subire reti.

Il Nizza arriva dalla sconfitta per 2-1 contro il Lione, maturata dopo essere passato in vantaggio. Il rendimento esterno resta problematico, ma anche nell’ultima trasferta la squadra ha trovato il gol. La continuità offensiva del Brest e la sua vulnerabilità difensiva offrono quindi una base concreta per la scelta di entrambe a segno.

Pronostico: Gol, quota 1,57

Torino - Monza: due attacchi rilanciati dall’ultimo turno

Il Torino ha superato prima l’Udinese per 2-1 e poi il Parma per 3-0, raccogliendo sei punti e ritrovando efficacia sotto porta. La doppietta di Simeone al Tardini aggiunge un riferimento offensivo importante alla squadra granata.

Anche il Monza arriva con fiducia dopo il 4-0 contro il Cagliari. Il confronto mette dunque di fronte due attacchi reduci da una giornata produttiva, mentre la tenuta interna del Torino continua a lasciare dubbi: i granata subiscono almeno una rete da otto partite casalinghe consecutive. Il Gol permette di valorizzare questi elementi senza dover individuare la squadra vincente.

Pronostico: Gol, quota 1,73

Il riepilogo della terzina

Empoli - Vicenza: Gol, quota 1,67

Brest - Nizza: Gol, quota 1,57

Torino - Monza: Gol, quota 1,73

Moltiplicatore totale: 4,54