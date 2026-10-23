Torino, Ipswich e Alavés: tre scelte per una terzina da 4,97

Le ultime uscite hanno restituito fiducia a entrambe le squadre. Il Torino ha conquistato due successi consecutivi, mentre il Monza si presenta all’Olimpico Grande Torino dopo il poker rifilato al Cagliari. I brianzoli hanno inoltre già vinto su questo campo in stagione, imponendosi per 1-0 in Coppa Italia.

Quel precedente invita a non considerare scontato il vantaggio dei padroni di casa. Il Torino sta trovando maggiore continuità realizzativa, ma concede reti con regolarità nelle partite interne. Il Gol interpreta meglio l’equilibrio del confronto, nel quale entrambe le formazioni hanno argomenti offensivi per mettere in difficoltà l’avversaria.

Pronostico: Gol, quota 1,73

Ipswich - Nottingham Forest: la spinta dei padroni di casa vale l’Over

Il 3-2 perso contro il Manchester City ha confermato la capacità dell’Ipswich di trovare la rete anche contro avversari di primo livello. La squadra ha segnato due volte all’Etihad, pur concedendo abbastanza da lasciare tutti e tre i punti ai padroni di casa.

Il dato delle partite interne sostiene la lettura: quattro delle ultime cinque gare casalinghe di campionato dell’Ipswich hanno prodotto almeno tre reti. Il Nottingham Forest arriva invece da tre sconfitte consecutive e deve migliorare la propria produzione offensiva. È questo il principale interrogativo della selezione, ma le difficoltà difensive dell’Ipswich possono offrire agli ospiti le occasioni necessarie per contribuire a una gara da Over 2,5.

Pronostico: Over 2,5, quota 1,74

Alavés - Málaga: il fattore campo sostiene il segno 1

L’Alavés deve interrompere una serie negativa: nelle ultime cinque giornate ha raccolto un solo punto. La partita contro il Málaga arriva quindi in un momento delicato, nel quale il rendimento dei baschi richiede una risposta concreta.

Anche gli ospiti attraversano una fase difficile e sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. Il divario non autorizza a considerare semplice il compito dell’Alavés, ma il fattore campo e le difficoltà del Málaga fanno pendere la scelta dalla parte dei padroni di casa. Per il segno 1 sarà decisiva soprattutto la capacità di limitare gli errori che hanno condizionato le ultime prestazioni.

Pronostico: 1, quota 1,65

Il riepilogo della terzina

Torino - Monza: Gol, quota 1,73

Ipswich - Nottingham Forest: Over 2,5, quota 1,74

Alavés - Málaga: 1, quota 1,65

Moltiplicatore totale: 4,97