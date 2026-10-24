Gli occhi del mondo sul Clasico: quote e pronostico di Barcellona-Real Madrid

Comparazione quote: Barcellona-Real Madrid Goal+Over 3,5

Nel Clasico l’adrenalina è sempre ai massimi livelli, figurarsi ora che il Barça - vincendo chiaramente - ha la chance di far sprofondare Mourinho e i suoi a -9 in classifica. Nove come le vittorie ottenute dai blaugrana in questo straordinario avvio di stagione. Il Barcellona in casa ha una striscia aperta, tra campionato e Champions League, di nove successi consecutivi: l'ultimo ko casalingo risale ad aprile, 0-2 per mano dell'Atletico Madrid. Proprio contro l'Atletico è maturata una delle due sconfitte stagionali degli uomini di Mourinho, l'altra è arrivata sempre in trasferta per mano del Betis. Secondo i bookie non sarà il Real a fermare la corsa della capolista, trascinata dalle magie di Lamine Yamal e dai gol del capocannoniere Raphinha: il segno 1 vale 1.62 per Eplay24, 1.61 per Bwin, 1.60 per Snai. Il 2 del Real oscilla tra 3.65 e 4 volte la posta. Probabile sulla carta la combo Goal+Over 2,5, per puntare ad una quota un po’ più alta serve alzare l’asticella: Goal+Over 3,5, a 1.53 su Eplay24 e Netwin, a 1.60 su Snai.